Succede quasi a tutti di incontrare almeno una persona con la infrequente capacità di rovinare l’atmosfera in ogni occasione e di renderla insopportabile. Purtroppo, non serve a nulla farle notare il lato pesante e complicato del suo carattere perché probabilmente non riuscirà neanche a capire di avere un problema. A prescindere dalla presenza di un disturbo della personalità o di qualche altro motivo nascosto, è possibile trovare il modo per interagire con persone impossibili e difendere, al contempo, il proprio equilibrio. Oggi vedremo alcuni modi di affrontare queste situazioni, basterà seguire questi consigli.

Ecco come affrontare chi non ti ascolta: alcuni consigli pratici dell’esperto

La prima cosa è non mettersi sulla difensiva. Mantenere la calma e essere consapevoli che non avrete mai la meglio in una discussione con una persona impossibile: non è un caso che venga delimitata come “impossibile”. Nella mente di una persona così, il problema siete voi e nessuna delle vostre argomentazioni potrà convincerla a rivedere il vostro punto di vista sulla vicenda.

Questa persona non considera la vostra opinione degna di nota perché la colpa è vostra, dopotutto. Dunque riflettete prima di parlare e pensate a qual è l’obiettivo della conversazione. Non reagite in modo istintivo solo perché vi sentite offesi. Non serve proteggersi da questo tipo di persone. Parlate in prima persona e non in seconda.

Per esempio, non dite a queste persone “Hai sbagliato”, ma “Ho l’impressione che questa tua dichiarazione non sia del tutto vera”. Mantenere la calma nell’ardore del momento è importantissimo per raggiungere l’obiettivo di poter farsi ascoltare. Gettare parole rabbiose e reagire con sproporzionata emotività, ad esempio mettendosi a piangere, non farà altro che spingere la persona impossibile a perdurare nel suo atteggiamento.

Non prendete sul personale le contro rivoluzioni di queste persone e non lasciatevi coinvolgere emotivamente. Distaccatevi psicologicamente dalla situazione e affrontatela con freddezza. L’obiettivo è quello di non lasciarvi coinvolgere emotivamente dalla conversazione, mantenersi a debita distanza e non consentire alle parole di ferirvi.

Tutti hanno degli aspetti del proprio carattere che si possono descrivere brevemente. Se riuscite a indicare qual è la caratteristica della persona impossibile in maggior misura in contrasto con la tua personalità, potreste capire come relazionarvi. Ecco dunque come cercare di farsi ascoltare anche da persone impossibili.