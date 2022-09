Ecco come superare il giudizio degli altri, vivendo serenamente

Il giudizio degli altri pesa sulla nostra coscienza più di un macigno: per vivere più leggeri, però, dobbiamo imparare a non considerarlo. Quando ci approcciamo alle altre persone, spesso ci troviamo di fronte a degli ostacoli. Forse è capitato anche a voi di essere giudicati per il modo in cui vestiamo o mangiamo, di sentirci estranei e di essere ridicolizzati perché non rientriamo nelle consuetudini della società.

È naturale sentirsi isolati quando si adotta uno stile di vita diverso da quello a cui sono abituati amici e familiari. Dopo tutto, loro vogliono il meglio per noi. E non comprendono che il nostro meglio non è pari al loro. Imparare a superare il giudizio degli altri vivendo una vita serena può essere impegnativo, ma non impossibile.

Essere fedeli a sé stessi è la chiave per vivere in pace. Potremmo avere la sensazione di essere costretti a cambiare la nostra persona per adattarci o per evitare il giudizio degli altri. Ma questo ci porta a sentirci come se avessimo perso o venduto una parte di noi stessi. Al contrario, quando siamo fedeli a noi stessi, ci sentiremo come se stessimo vivendo correttamente, senza alcuna restrizione.

Il giudizio degli altri è onnipresente

Non è possibile evitare che le altre persone ci giudichino, lo fanno da sempre e non smetteranno mai. Qualsiasi cosa strida con la loro normalità sarà preso sotto la lente d’ingrandimento. Fa parte del processo, nonostante gli altri siano più propensi a vedere un cambiamento o una diversità come qualcosa di strano, di difficile comprensione. Potrebbero addirittura considerarlo sbagliato. Probabilmente avranno delle domande a riguardo ed è nostro compito rispondere per aiutarli a capire la nostra scelta. Di conseguenza, è nostro compito accettare il loro giudizio come parte del processo.

Se riusciamo a prenderci cura di noi stessi fisicamente ed emotivamente, il giudizio sarà molto più facile da gestire. Saremo in grado di rispondere correttamente e di sopportare le occhiate di circostanza. Quando le persone ci interrogano su un aspetto della nostra vita, dobbiamo spiegare quali sono i benefici e perché seguiamo questa linea di pensiero. C’è chi sarà disposto a capire e chi invece non se ne farà una ragione. Non diamo troppo peso alla cosa: facciamocene una ragione.

Accettiamo noi stessi e le nostre peculiarità

Il segreto per accettare senza remore il giudizio degli altri è imparare ad accettare per prima noi stessi. Ognuno di noi nasce con qualche particolarità, altrimenti saremmo tutti dei poveri robottini, solo che alcune persone hanno la forza di mettere in luce questo aspetto. La maggior parte, tende a occultare le zone d’ombra per apparire più appetibili alla società e alla comunità in cui vivono.

In questo senso, sono rispettati ma dentro di loro macina un rimorso indicibile. Per questo quando vedono qualcuno che è pienamente sé stesso tendono a giudicarlo male, poiché ne sono invidiosi. Ammirarono la capacità di risplendere, nonostante tutto. Perciò, se hai qualcosa che alla società appare fuori norma, non nasconderlo ma esaltalo. Dimostrerai agli altri la tua forza d’animo e il rispetto in te stesso.