In un mondo in cui risulta difficile comprendere a tratti cosa è giusto e cosa è sbagliato, anche chi non rispetta le regole non viene così giudicato in modo “aspro” unilateralmente come sarebbe accaduto in passato. Lo zodiaco definisce anche chi, al contrario, risulta essere refrettario nell’andare contro le regole, anche se queste paiono ingiuste, limitanti e fastidiose, e magari sono così aleatorie da non essere neanche percepite come tali. In molti casi si tratta di una formazione caratteriale ma chi rispetta sempre le regole spesso è motivato da ragioni profonde. Quali sono i segni che rispettano le regole?

Ecco i segni che rispettano sempre le regole! Li conosci?

Pesci

E’ un segno diligente, che non è ossessionato dalle regole ma le considera semplicemente il modo più razionale seguendo un ragionamento. Se esistono regole, significa che ci sarà qualche motivo valido. Anche se queste appaiono irrazionali Pesci tende a “glissare” e nel dubbio, segue sempre le regole.

Cancro

Cancro è a tratti ribelle ma ha un senso della moralità che lo porta ad essere coerente e difficilmente “rompe” le regole senza una reale motivazione pratica. Questo perchè è un segno “quadrato” e che valuta bene i danni ed i problemi che può percepire se esagera.

Vergine

Vergine “divide i giudizi”, tra li considera dei veri “rompi regole”, a tratti anarchici e veri e propri “problemi viventi”, e tra chi li considera molto legati a forme di status quo. Dipende dalla situazione, ma un segno così rigoroso come Vergine spesso propende per la seconda “versione”, soprattutto da adulto.