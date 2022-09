Non sempre alla crescita “anagrafica” corrisponde una altrettanta importante di livello caratteriale, e se sotto molti punti di vista “restare giovani” dentro è indubbiamente considerabile qualcosa di positivo, il “troppo stroppia” e risulta di diventare problematico sotto molti punti di vista. Lo sa anche lo zodiaco, che non a caso mette in evidenza alcuni profili caratteriali che non sono propriamente famosi per essere “maturi” nel comportamento, anzi si possono considerare senza troppi dubbi i più infantili. Sai quali sono i segni infantili?

Ecco i segni più infantili secondo lo zodiaco! Li conosci?

Pesci

E’ spesso “bollato” come bambino dentro, semplicemente perchè ama svagare con la propria mente e spesso evadere dalla realtà. Pesci è anche molto altro ma viene considerato proprio infantile per questo motivo, ma non se ne fa un problema, anzi ne è quasi orgoglioso. Perchè è tra i pochi segni che è in grado di percepire la vita in modo anche “leggero”.

Leone

Anche Leone non è propriameente un rigoroso, anzi difficilmente cambia di molto il proprio operato anche in età adulta. Sostanzialmente la maggior parte dei Leone resta giovane per sempre, e questo lo porta ad essere amabile sotto molti punti di vista ma anche poco responsabile ed efficiente a tratti. Bisogna scendere a compromessi.

Cancro

Viene percepito come infantile perchè capriccioso, e questo gli rimane come “marchio” per tutta la vita. Cancro effettivamente esagera un po’ nei modi, piange e fa capricci in modo anche spesso evitabile, dall’altro canto è anche vero che questa tendenza evidenzia una certa “onestà” caratteriale.