Il mondo è un posto non sufficientemente “tenero” per molti, e se per buona parte degli individui adulti incorre una forma di capacità adattiva in grado di farci maturare, non per tutti questo è possibile. Il contesto sociale è pieno di persone che si sentono “fuori posto” e che in molti casi assumono un comportamento introverso, chiuso, quasi percepito come strano o comunque fuori dal comune. Anche tra le donne esistono diverse personalità peculiari che tendono a non esprimere apertamente ciò che provano o ciò che pensano, le cosiddette introverse. Quali sono secondo lo zodiaco?

Ecco le 3 donne più introverse secondo lo zodiaco

Pesci

La Pesci è di natura un po’ diffenente ma non “nasce” introversa ma capisce che in molti casi è più saggio interfacciarsi in primis con la propria personalità e celare le proprie intenzioni. Questo perchè il mondo è eccessivamente “cattivo” secondo i suoi gusti. Ogni nuova conoscenza deve essere metabolizzata a dovere prima.

Toro

Maestre nelle relazioni sociali ma anche molto “bloccate” quando si tratta di esprimere giudizi diffusi ed in generale ad evidenziare in modo chiaro il proprio comportamento. Non sono timide ma se non hanno niente di rilevante da dire, stanno zitte oppure optano per il profilo basso.

Vergine

Ha una grande personalità ma spesso non la evidenzia, in quanto la considera eccessivamente “ingombrante” per molti ma anche perchè si tratta di una donna che si considera un po’ superiore alla media, come capacità e sensibilità. Vergine è molto di più di quanto non lasci intendere e trasparire.