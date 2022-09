Ecco qual è la città in cui vieni pagato di più al mondo, se ti trasferisci

Quante volte pensiamo di voler cambiare vita o città per ricominciare da zero? Molte volte questo desiderio ci sembra irrealizzabile visto i costi che ne comportano. Migliaia di persone cercano opportunità, nuovi lavori, scuole e università a cui iscriversi, stage e collaborazioni di ogni tipo con aziende ed enti. Dove andare, però, è una decisione molto difficile da prendere. Di città ce ne sarebbero mille, e il dubbio si infittisce quando si vede che, più una città offre opportunità lavorative, più costa. Ma ora la situazione non è più così. Ci sono delle città che sono disposte a pagarti per trasferirti lì, ma vediamo di quali stiamo parlando.

Utrecht, Olanda

Quello che si sta sperimentando a Utrecht sta raccogliendo molto interesse e attenzioni. La città ha iniziato a fare ricerche sul comportamento dei suoi abitanti con uno stipendio assicurato di 900 euro mensili. Fanno qualcosa di produttivo, lo spendono nel loro tempo libero o continuano a lavorare per ottenere più denaro? La curiosità riguardo questo esperimento é molta, ma solo il tempo darà una risposta.

Alaska, Stati Uniti

Le basse temperature e le dure condizioni climatiche fanno sì che ogni anno sempre meno abitanti decidano di vivere in Alaska. Per questa ragione, il governo ha dato il via a una politica per incentivare l’immigrazione, offrendo 2.250 euro al mese a tutti quelli che si impegnino a vivere lì più di sei mesi e non abbiano precedenti penali.

Cascate del Niagara

Attraverso il programma Housing Incentive, la città Niagara Falls offre sino a 6.000 euro ai laureati che decidano di vivere lì per almeno due anni, purché rimangano a lavorare per un’azienda della zona. Nonostante sia un paradiso in cui molti sognano di vivere, hanno bisogno di più abitanti. Che possa essere la tua opportunità della vita?

Detroit, Stati Uniti

Sebbene sia una città piena di luoghi interessanti, Detroit si è ritrovata semi abbandonata a causa della forte crisi economica. Per questo motivo il governo ha deciso di stimolare l’economia e aumentare la popolazione offrendo fino a 18.000 euro a tutti coloro che si trasferiscono a Detroit e iniziano a lavorare lì. E questo non è l’unico programma e benefit che è stato avviato per aiutare ad aumentare la popolazione!

Tristan da Cunha

Questa piccola isola si trova in Sudafrica ed è parte del territorio britannico. Tristan da Cunha rappresenta una delle migliori opzioni per tutti quelli che desiderano partire e dimenticarsi di tutto. Infatti, è stata rinominata l’isola abitata più remota del mondo dal Guinness World Records. Data anche la sua fama, ha l’obiettivo di aumentare la popolazione e l’economia locale, incentivando offerte di lavorocon grandi benefici per tutti coloro che decidano di trasferirsi in quest’isola. Le attività maggiormente diffuse sono l’agricoltura e l’allevamento.