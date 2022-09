I gioielli sono sempre stati usati, anche in antichità. Proprio essi sono stati i primi oggetti ad essere costruiti per decorare il corpo e non per sopravvivere. Prima di allora, gli oggetti venivano creati solo ed esclusivamente per sopravvivere.

I gioielli venivano costruiti già nella dalla Preistoria e andavano a rappresentare la propria cultura ma anche la propria religione. Inoltre, erano usati per rappresentare anche il proprio ceto sociale, più i gioielli erano di valore, più il loro status sociale era alto.

Hai mai visto questi gioielli in casa? Potresti essere ricco

Come abbiamo già detto, i gioielli venivano costruiti già nella Preistoria, ma ovviamente erano molto diversi rispetto a quelli che conosciamo oggi. La gioielleria moderna è nata nel 19° secolo. Nello stesso periodo sono nati i primi orafi e le nuove tecniche di lavorazione. Inoltre, ci furono parecchie innovazioni e furono creati gioielli di molti tipo, per ogni persona. Con il tempo, l’estetica del gioiello è cambiata sempre di più, dandogli sempre più valore.

Si possono trovare vari gioielli in giro per la casa, magari in qualche mobile non aperto spesso. Questi gioielli ad esempio, possono appartenere anche a qualche zia o nonna, quindi possono valere anche tanto. Quando si trovano degli oggetti del genere, la prima cosa che bisogna fare è capirne il valore. Ad esempio la purezza, di solito viene indicata con delle cifre. Questo vale sia per i metalli, che per le pietre o le gemme preziose. Quando si parla di pietre preziose più luce passa attraverso di essa, più costa. Mentre per quanto riguarda i metalli, ad esempio per l’oro si possono avere diversi “gradi” di purezza, come 0 carati, 10 carati, 14 carati, 18 carati, 22 carati e 24 carati.

Nel caso si voglia vendere qualche gioiello, prima di tutto è meglio farlo valutare da un esperto, o meglio è meglio farlo valutare da più esperti, così da rischiare di essere truffati.