Quasi tutte le filosofie e anche molte religioni sviluppano ed “avallano” l’idea del dubbio, ossia un concetto o un’idea che non offre la possibilità di una interpretazione o di una soluzione unica e definitiva. In sostanza chi ha dubbi lascia sempre uno “spiraglio” aperto è considerabile di “larghe vedute” e generlamente apprezzabile e non “perfetto” nelle proprie idee. Eppure tra personalità spocchiose e troppo sicure, esistono molti segni zodiacali che hanno invece la prerogativa diffusa di non avere mai dubbi, ma di essere sempre delle certezze incrollabili. Quali sono i segni senza mai dubbi?

I segni che non hanno mai dubbi! Eccoli!

Vergine

Sembra aver fondamentalmente sempre ragione, o comunque l’impressione che da è esattamente quella dell’infallibile. Vergine in realtà ha dubbi costanti, non ama il pensiero unico ma quello che traspare è una personalità molto forte, non spocchiosa ma difficile da gestire e da contrastare.

Scorpione

Anche Scorpione finisce in lista, in quanto è un segno profondamente accentrativo ma da sempre la possibilità di esprimere un dubbio. Anche in questo caso i dubbi li ha, ma per una conformazione caratteriale Scorpione sembra “negare” questa idea in quanto risulta quasi un segno di debolezza dimostrare di avernee.

Ariete

E’ decisamente un personaggio con pochi dubbi, e se li ha questi non sembrano avere un effetto concreto sulle sue azioni. Ariete è un profilo che è esattamente come appare, a volte fin troppo fiero delle proprie idee fino a risultare un po’ ottuso. Generalmente manifesta dubbi solo in condizioni di pesante criticità.