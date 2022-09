La babka: un dolce che scalda il cuore

Ingredienti per 1 treccia

445 gr di farina 00 o manitoba

135 ml di latte fresco intero

150 gr di burro

3 uova

1 bacca di vaniglia

4 gr di lievito secco

80 gr di zucchero bianco

250 gr di cioccolato fondente

2 cucchiaini di cannella in polvere

sale

Procedimento

Come prima cosa, iniziate dall’impasto. Se avete una planetaria settate il gancio, altrimenti potrete anche impastare a mano. Prendete anche 90 gr del burro tagliato a pezzetti e lasciatelo fuori dal frigo ad ammorbidirsi.

In una ciotola versate la farina, lo zucchero ed il lievito. In un contenitore invece versate il latte, le uova ed il sale mescolando bene il tutto.

Versate il composto a base di latte e uova nella farina poco alla volta, avviando la planetaria al settaggio più basso o iniziando ad impastare a mano. Svolgendo con calma e più volte questo procedimento, fino al completo esaurimento del latte, dovreste riuscire ad ottenere un impasto liscio e ben incordato.

Incidete la bacca di vaniglia con un coltellino e aggiungetene i semi all’impasto; prendete quindi il burro ammorbidito e unitelo, sempre poco alla volta, all’impasto. Fatelo assorbire completamente prima di aggiungerne altro.

Formate una palla con l’impasto completato e mettetelo in una ciotola capiente a riposare per almeno 4 ore a temperatura ambiente (potete lasciarlo nel forno con luce accesa) e coperto da pellicola trasparente.

Nel frattempo prendete il cioccolato e con un coltello tritatelo finemente, aggiungete il resto del burro e i 2 cucchiaini di cannella e mescolate con una forchetta.

Dopo aver fatto lievitare l’impasto portatelo su una superficie piana infarinata e stendetelo a formare un rettangolo di circa 30 x 40 cm; con un cucchiaio spalmate la farcitura a base di cioccolato, burro e cannella lasciando però vuoti i bordi per circa 3 cm.

In una ciotolina versate un po’ di latte e con un pennello spennellate la superficie dei bordi vuoti.

Arrotolate adesso l’impasto su sè stesso dal lato più lungo e il più stretto possibile quindi incidete il rotolo sempre nel verso della lunghezza tagliandolo in due parti uguali. Dovrete adesso intrecciarli insieme.

Quando avrete formato la vostra treccia mettetela su una teglia da forno coperta da carta da forno e lasciate lievitare per altre 2 ore.

Passato il tempo spennellate la superficie con altro latte e infornate in forno statico pre-riscaldato a 170°. Dovrà cuocere per 40 minuti circa; controllate sempre la cottura affinchè non si bruci.

Quando sarà pronta tiratela fuori e lasciate raffreddare prima di servire.

Buon appetito!