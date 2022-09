Lavori nell’orto: ecco cosa si semina e si raccoglie nel mese di settembre

I lavori nell’orto di settembre sono molto importanti poiché si posizionano a cavallo delle due stagioni estiva e autunnale. L’autunno è un periodo impegnativo per l’orto, con molte colture che maturano contemporaneamente. Raccogliere e conservare i frutti dell’estate è un obbligo per riempire la dispensa in vista del lungo periodo invernale.

Se abbiamo la fortuna di avere una serra o un altro spazio protetto, questo è il momento perfetto per ottimizzarla per le piante che hanno bisogno di meno sole e di essere protetti dal freddo. Inoltre, dovremo sistemare il terreno prima del riposo e controllare le varie piante che non stiano subendo un attacco parassitario.

Lavori nell’orto a settembre: cosa si semina

In un giardino autunnale si possono coltivare moltissime piante diverse, purché si tenga presente che le piante possono essere più grandi e impiegare più tempo a maturare. In particolare, ortaggi come broccoli, cavolini di Bruxelles, cavolfiori, verdure orientali, cipolle, porri e carote crescono bene in autunno.

Anche le erbe aromatiche, come il prezzemolo e il coriandolo, sono perfette per le insalate autunnali nonché gli ortaggi a radice, come patate dolci, carote, barbabietole e ravanelli, possono essere piantati in autunno. Ricordiamoci però di scegliere varietà che maturino entro la data di gelo della nostra zona, in modo da poterle raccogliere prima che vengano danneggiate dalle prime gelate.

Cosa si raccoglie a settembre

Molti pensano che l’autunno sia il momento migliore per piantare, ma è anche un ottimo momento per raccogliere molte colture che sono state piantate in estate. Raccogliamo le zucchine quando i fiori iniziano a morire e i frutti sono di dimensioni normali. I pomodori sono pronti per la raccolta quando il colore è diventato rosso.

Il mais è pronto per essere raccolto quando le spighe sono di dimensioni complete e si trovano a circa un centimetro sopra le foglie. La seta in cima alla spiga è il miglior indicatore di maturazione. I peperoni piccanti, come il jalapeno e l’habanero, devono essere raccolti quando sono rossi e completamente maturi. I cetrioli devono essere raccolti quando il frutto è lungo circa 10 centimetri.

Le melanzane sono pronte per la raccolta quando il colore è cambiato da viola a nero-marrone scuro. La quantità di semi nel frutto aumenta con la maturazione. Raccogliamole prima che inizi il freddo poiché potrebbe rovinare la pianta. Inoltre, facciamo attenzione alle cimici che possono insinuarsi all’interno dell’ortaggio se dimentichiamo di raccoglierlo.

Lavori da fare all’approssimarsi dell’autunno

In autunno è ora di preparare il terreno. Dobbiamo rivoltare il terreno e aggiungere del fertilizzante, se necessario. Il terreno sarà così nutrito e se non abbiamo voglia di piantare null’altro potrà riposare e rigenerarsi in tempo per la primavera. Dato che il clima si raffredda in autunno, è meglio innaffiare le piante nelle ore centrali della giornata piuttosto che al mattino presto o al tramonto. Questo consiglio è da seguire solo se le temperature si sono abbassate e girano intorno ai 18 gradi di giorno e sui 14/15 la notte. Infine, controlliamo parassiti e malattie, alcune più comuni in autunno.