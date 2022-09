Complesse, romantiche, malinconiche, seducenti ma anche timide ed espansive, sono solo alcune delle terminologie che possono definire il complesso e diversificato a dir poco mondo femminile. Le donne hanno avuto un ruolo fondamentale fin dal primo ordinamento umano compreso come lo intendiamo oggi, e indubbiamente molte hanno cambiato la storia in maniera indiscutibile, grazie al loro fascino ma anche alla loro capacità. Le donne più irresistibili sono anche quelle più ambite, ed anche se la concezione moderna sta rendendo la figura femminile sempre più polivalente, ecco le donne dello zodiaco più irresistibili, che sono queste.

Le donne più irresistibili secondo lo zodiaco sono queste 3!

Sagittario

Rappresenta la donna genuina, che attrae gli altri senza far ricorso a particolri vezzi estetici ma solo esclusivamente o quasi con una personalità forte ma non troppo invadente. Una donna equilibrata che sa quello che vuole, ed è emancipata senza per questo far “pesare” alcunchè.

Leone

E’ una donna dalla personalità sicuramente particolare, a tratti ingombrante, un po’ egoista ma molto generosa e dal potere carismatico importante. La Leone difficilmente non riesce a guadagnarsi le attenzioni degli altri in maniera positiva. Non ama gli eccessi ma è una personalità dalla mentalità aperta “il giusto”.

Scorpione

Difficile da interpretare ma in parte è per questo che è solitamente così ambita. La Scorpione è una personalità distintiva, che difficilmente ha bisogno di qualcuno, quindi se ama qualcuno significa che questa persona vale davvero. E quando è innamorata diventa difficile da resistere, molto caritatevole, romantica e passionale allo stesso tempo