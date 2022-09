Ossobuco in umido: ecco come preparare un secondo piatto eccezionale

L’ossobuco è generalmente rinomato per essere una parte importante del risotto alla milanese, tuttavia, è anche possibile prepararlo in svariate altre maniere e la cottura in umido ne è un perfetto esempio. Tenera e succosa, la carne dell’ossobuco preparata in umido e accompagnata da un ricco purè di patate saprà regalarvi un pranzo indimenticabile. Ecco la ricetta!

Ingredienti per 4 persone

1 kg di ossibuchi

1 cipolla bianca media

2 carote medie

2-3 coste di sedano

250 ml di brodo di carne o vegetale

2 bicchieri di vino bianco secco

scorza di un limone grattugiata

olio evo

sale

pepe nero

farina 0 o 00

1 mazzetto di prezzemolo fresco

Procedimento

Lavate sotto abbondante acqua corrente la carne e asciugatela con del panno carta, incidete leggermente i bordi degli ossibuchi con un coltello in modo da tagliare il tessuto connettivo infarinatele bene da entrambi i lati e mettetele da parte.

Sminuzzate la cipolla, le carote e il sedano quindi lasciate scaldare 6-7 cucchiai di olio in una padella ampia abbastanza da contenere la carne (in alternativa potete usare 2 padelle più piccole dividendo in parti uguali gli ingredienti) e fate soffriggere per alcuni minuti.

Unite la carne e fate cuocere 2-3 minuti per lato ma facendo attenzione a non bruciare il soffritto quindi sfumate a fiamma alta con il vino.

Lasciate che evapori un po’ quindi aggiungete la metà del brodo.

Coprite con un coperchio e lasciate andare a fuoco medio-basso per 40 minuti; aggiungete altro brodo se si asciuga troppo.

Passato il tempo necessario, rimuovete il coperchio e aggiungete la scorza di limone, le foglie del prezzemolo che avrete triturato finemente con un coltello e aggiustate di sale e di pepe. Lasciate cuocere ancora per un paio di minuti.

Una volta pronti, trasferite gli ossibuchi in un piatto da portata fondo e copriteli con il loro fondo di cottura. Lasciate riposare 2 minuti quindi servite a tavola.

Buon appetito!