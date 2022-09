Queste razze di gatto hanno il pelo lungo: la classifica dei più belli

I gatti sono sempre bellissimi, ma i gatti a pelo lungo, con la loro pelliccia soffice e lussuosa, hanno quel qualcosa in più che li rende unici. Ma vediamo quali sono i gatti più belli a pelo lungo.

Maine Coon

Il Maine Coon, anche chiamato “il gigante gentile”, è una delle razze di gatto domestico più grandi al mondo. Rinomato per le sue abilità nella caccia e per il suo lungo, lustro e soffice manto di bellissimo pelo, il Maine Coon è una delle razze di gatto più popolari al mondo. Questi gatti davvero affettuosi vanno d’accordo con gli umani di tutte le età, così come con gli altri animali.

Birmano

Il Birmano è una razza dalla bellezza sorprendente. I loro occhi blu ed il marking sono simili a quelli del Siamese, così come la sua pelliccia è solitamente bianca o color crema. Sono attivi, giocosi, gentili e silenziosi e davvero amichevoli. E ciliegina sulla torta, il loro bellissimo manto non è soggetto ad annodarsi.

Il Persiano

Con i loro occhi verdi penetranti e la pelliccia bianca, il Persiano Cincillà è una razza molto ricercata. Il gatto Persiano è un gatto pigro e dal carattere spesso lunatico ma ama dimostrare affetto ai suoi umani. Ciò che li fa spiccare tra tutti i gatti e la forma unica del viso. Hanno bisogno di essere spazzolati regolarmente però, per mantenere il loro manto bellissimo.

Himalayano

Con i loro occhi sorprendentemente blu, il motivo particolare e il loro manto lussuoso, i gatti Himalayani ono davvero impressionanti. Sono il risultato di un incrocio tra un Siamese e un Persiano, Sono più silenziosi dei Siamesi ma più attivi di un gatto Persiano, e questo li rendi dei gatti perfetti per una famiglia! Tuttavia il loro magnifico manto ha bisogno di una spazzolata regolare per mantenerlo soffice e lucente.

Ragdoll

Molto simile al Himalayano, ecco il Ragdoll. Con una personalità brillante tanto quanto il suo pelo, sono i gatti da famiglia ideali! Il Ragdoll è un gatto fiducioso e molto rilassato. Curiosità: spesso quando vengono presi in braccio si rilassano fino ad afflosciarsi, ecco perchè il nome “Ragdoll” che in inglese significa “bambola di pezza”.

Gatto Norvegese

Se state cercando un gatto gigantesco potete fermarvi! Il gatto Norvegese può pesare fino al doppio del peso di un normale gatto domestico. Estroversi, intelligenti, sono dei gatti a tutto tondo. Amano anche stare in mezzo alle persone e giocare, e sono degli eccellenti cacciatori.