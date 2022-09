Uovo e colesterolo: ecco tutto quello che nessuno sapeva, attenzione

Molte persone credono che con il colesterolo alto, bisogna evitare l’uovo. Ecco una rivelazione che non ti aspettavi sul rapporto tra uovo e colesterolo.

Spesso si dice che uovo e colesterolo non sono proprio buoni amici, molti medici nelle diete per eliminare il colesterolo, infatti, evitano questa proteina.

Quello delle uova è un argomento molto dibattuto, per anni sono state demonizzate per il loro alto contenuto di colesterolo, ma possiamo finalmente sfatare questo mito.

Uovo e colesterolo: ecco cosa sapere

Le uova, però, sono anche una fonte di nutrienti essenziali preziosi, a partire dalle proteine che compongono l’albume da mangiare rigorosamente cotto. Ci sono poi i grassi del tuorlo, che non sono solo perlopiù mono e polinsaturi, ma hanno una buona percentuale di acido oleico. Inoltre l’uovo è ricco di vitamine e sali minerali e antiossidanti come la luteina e la zeaxantina, utili fra l’altro per la salute. Il quadro non sembra essere molto tragico.

Allora perché non si da a chi ha il colesterolo?

La valutazione riguarda uno studio sul colesterolo ematico è per la maggior parte (circa l’80 per cento) autoprodotto. Nel caso di una maggiore assunzione con la dieta, se cioè mangiamo più cibi ricchi di colesterolo, i sistemi di autoregolazione dovrebbero regolarne la produzione, mantenendo i livelli costanti. Ovviamente ognuno ha la propria genetica e la propria composizione corporea, però il meccanismo è questo in linea di massima.

È probabile che variazioni genetiche nella regolazione di questi meccanismi possano influenzare la risposta ad una assunzione maggiore di colesterolo con la dieta, ma non si sa con precisione.

Ciò che è stato appurato è che non è tanto il colesterolo assunto con l’alimentazione a sbilanciare il profilo lipidico ematico ma l’introduzione con la dieta di acidi grassi e trans presenti in alcuni prodotti.

Quindi possiamo dire che le uova non sono così un problema per la salute e si possono mangiare anche due o tre volte a settimana. Motivo per cui oltre che sulle uova è importante focalizzarsi sul resto dell’alimentazione che deve contenere:

fonti proteiche

verdure due volte al giorno

legumi

pesce e carni bianche

Eliminare come detto sopra, i grassi che non sono sani e avere uno stile di salute sano, sono le prime mosse per eliminare il colesterolo. Uovo e colesterolo non sono un problema per chi deve guarire, ma nemmeno per chi vuole prevenire l’insorgenza.