La muffa è certamente uno dei fenomeni più spiacevoli che tormentano le nostre abitazioni, uno dei problemi più difficili da rimuovere. L’umidità è una delle ragioni principali della sua formazione in casa e può colpire le pareti, provocando antiestetiche macchie e pericoli per la salute. In inverno le case sono predisposte ad accumulare più umidità, generando l’ambiente ideale per la manifestazione di questo tipo di macchie.

Allarme muffa: ecco come rimuovere la muffa dalle pareti

L’umidità dell’ambiente non deve superare il 55%. La muffa può diffondersi molto velocemente se non viene tolta, da qui l’importanza di trattare tale problema il prima possibile. Mischiare bicarbonato con acqua e applicare la soluzione sulla macchia con una spugna, questo è uno dei metodi più utilizzati.

Ti potrebbe interessare: Nessuno lo sa, ma ecco come realizzare aiuole in giardino

Lasciate poi agire per un’ora. Anche l’aceto bianco è molto efficiente per togliere la muffa. Anche in questo caso bisogna spruzzare sulla macchia di muffa e lasciare agire. Grazie all’aceto di vino è difatti possibile togliere tutti i sedimenti di muffa, non solo sulle pareti, ma anche su mobili e pannelli soggetti ad umidità, la principale responsabile della formazione di questi insidiosi organismi. Per combattere la muffa anche la candeggina è un elemento efficace. Per utilizzarla sarà necessario spruzzare il prodotto sulle macchie e lasciarlo agire per qualche minuto.

In seguito, sfregare un panno asciutto sul muro e togliere i residui di muffa. Tale tecnica può essere utilizzata solo su pareti con colorazione bianca o neutra, in quanto su tinte pitturate potrebbe causarne lo sbiadimento. Se la muffa non viene via subito o la macchia risulta parecchio ingrandita, sarà indispensabile rifare più volte il procedimento. Visto l’alto potere irritante della candeggina, si suggerisce di usarla indossando i guanti e difendendo gli occhi con una mascherina. Quando si utilizzano dei rimedi su come toglierla dai muri che coinvolgono l’uso di prodotti chimici, il procedimento va effettuato rimanendo sempre aperte le finestre, in modo da limitare la inspirazione dei gas tossici rilasciati da tali prodotti.

Come abbiamo già detto, prima di pulirla dalle pareti dovresti indossare una mascherina, indossare guanti e coprire il pavimento per evitare macchie. Ciò con qualunque sia la soluzione casalinga prescelta. Ecco come combatterla e rimuoverla dalla vostra casa e soprattutto dalle vostre pareti.