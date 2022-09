L’aloe vera è una delle principali metodologie apparentemente “miracolose” che hanno trovato enorme diffusione e popolarità sul web, in molti casi ciò è stato possibile da una certa tendenza a rendere questa pianta che cresce naturalmente in climi secchi, di diventare una pianta dall proprietà polivalenti e tutte benefiche. Il web ha indubbiamente aumentato la percezione informativa delle persone ma ha anche inevitabilmente sviluppato una densa dose di disinformazione.

L’aloe vera fa parte di una pianta che effettivamente viene impiegata da secoli in molte culture e che solo in tempi relativamente recenti questa capacità “benefica” di tipo generale è stata parzialmente “spiegata” dalla scienza, quest’ultima non è in grado di confermare ogni aspetto benefico.

Come si usa l’aloe vera? Ecco il trucco che sorprende tutti

Esistono comunque effettivi utilizzi sperimentati da molti decenni, che possono essere considerati alla stregua di “trucchi della nonna” applicati al mondo dell’Aloe, che è fondamentalmente costituita dalla parte interna di queste piante succulente, ossia quelle capaci di accumulare grandi quantità d’acqua per fronteggiare le alte temperature.

Tra i rimedi più famosi ed efficaci, spicca quello che vede l’aloe vera come eccellente metodo per lenire le scottature solari, anche quelle dovute da una esposizione troppo prolungata, ma risulta essere molto utile anche per provare sollevo dopo essere stati punti da insetti oppure come maschera per il viso. Può risultare difficile estrarre l’aloe dalle foglie, ossia il “gel” in se, generalmente si utilizza una siringa senza ago per farlo “amatorialmente”.

Quale Aloe Vera comprare

Sul web esistono tantissime varianti di prodotti che contengono varie percentuali di aloe vera, princiaplente creme, pomate ma anche integratori. Tra le varianti più interessanti spicca Aloe Vera Ultra, una tipologia di integratori realizzati esclusivamente utilizzando rimedi naturali, e che in questo periodo risultano ancora essere più vantaggiosi da acquistare, vista l’offerta che viene messa a disposizione per tutti i nuovi e vecchi clienti.