Il concetto di fortuna e sfortuna divide parecchio i giudizi e anche chi non è solito crederci non può che lamentarsi imprecando al momento giusto quando capita qualcosa di male, oppure esaltarsi su quanto sia stato fortunato se al contrario accade qualcosa di positivo. E’ sicuramente vero che per molti essere fortunati è qualcosa di non “passivo” ma al contrario denominabile attivo perchè sono parecchi a costruirsi la propria fortuna. Quali sono i segni zodiacali più fortunati secondo lo zodiaco?

Conosci i 3 segni più fortunati dello zodiaco. C’è il tuo?

Gemelli

E’ uno che si crea la propria fortuna…ma non se ne accorge. Perchè ha una capacità di reazione che è difficile da riscontrare per la maggior parte delle personalità e forse anche la personalità poliedrica di cui gode lo avvantaggia ulteriormente nelle condizioni di crisi. Gemelli infatti reagisce quasi subito ad ogni stimolo e problema di sorta e questo lo fa risultare fortunato.

Bilancia

E’ ottimista, un vero ottimista ed è probabilmente per questo che Bilancia viene considerato mediamente fortunato. La capacità analitica difficilmente lo fa cogliere di sorpresa, ed anche quando è costretto ad alzare “bandiera bianca”, solitamente impara molto da ogni esperienza. E’ un positivo, e la capacità di sorridere lo porta ad “attirare” la fortuna.

Ariete

Ariete generalmente non credere al concetto di fortuna, almeno non concepla l’esistenza di una forza/energia che sta lì e “propaga” la propria influenza in modo più o meno equo. Prosaicamente parlando, Arietee sa immediatamente, fin da quando è giovanissimo, che bisogna darsi da fare, e sviluppare la propria fortuna. Cosa che riesce quasi naturalmente al segno.