Ecco come organizzare un weekend a Parigi: la guida su come fare

Pianificare il viaggio è una delle attività preferite di un viaggiatore. Avere una perfetta organizzazione è un ottimo punto di partenza, soprattutto se si decide a visitare le grandi città, come ad esempio Parigi. Ma come organizzare il perfetto viaggio in una delle città più romantiche d’Europa? Ecco una piccola guida.

Quale aeroporto scegliere per Parigi

A Parigi ci sono tre aeroporti, due dei quali piuttosto vicini alla città, Charles De Gaulle e Orly, mentre il terzo, Beauvais, si trova 80 km a nord di Parigi. Se deciderai di fare un viaggio low cost, ti consigliamo di prendere dei voli con arrivo all’aeroporto di Beauvais, l’hub dei voli low cost Ryanair. Con la Ryanair, prenotando con largo anticipo, potrai avere la fortuna di trovare i voli a partire da 20/30 euro a testa, andata e ritorno (senza contare il bagaglio a mano) da numerose città italiane per diverse capitali Europee.

Come spostarsi dall’aeroporto

Una volta arrivati all’aeroporto di Beauvais, se deciderai di atterrare lì, sarà possibile raggiungere la città di Parigi in modo comodo e agevole. Esiste infatti un servizio di bus navetta in partenza 15-20 minuti dopo l’atterraggio del tuo volo che ti accompagnerà fino alla stazione di Porte Maillot a Parigi, situata a circa 1 km a piedi dall’Arc de Triomphe. La durata del tragitto è di circa un’ora. Il costo della navetta è di circa 30 euro andata e ritorno ed è l’unica soluzione per raggiungere Parigi da qui (a meno che tu non voglia prenotare un trasferimento privato). Inoltre, se deciderai di prenotare i biglietti online, risparmierai rispetto a prenderli in loco.

Come spostarsi in città

Uno dei modi migliori per spostarsi a Parigi è muoversi a piedi il più possibile. In questo modo non solo risparmierai, ma avrai l’occasione di goderti la città nei minimi dettagli. Spostandoti a piedi potrai notare degli scorci e dei monumenti che con i mezzi pubblici non vedresti. Se invece deciderai di optare per i mezzi pubblici, Parigi ha una rete fittissima di autobus, metro e treni, per cui non rischierai di non avere un mezzo a disposizione. Il costo fisso del biglietto della metro è di 1,90 euro, ma se acquisti il carnet da 10 biglietti risparmierai circa 0.30/0.40 euro a biglietto. Puoi acquistare il tuo biglietto in tutte le stazioni, direttamente alle macchinette, pagando in contanti, bancomat oppure carta di credito.

Prenotare in anticipo i luoghi da visitare

Parigi è un posto ricco di luoghi meravigliosi da visitare uno per uno. Se sceglierai di trascorrere un fine settimana in una delle capitali più belle d’Europa, un consiglio utile è quello di scegliere in largo anticipo le vostre destinazioni. Inoltre, soprattutto in queste città, i turisti non mancano mai. L’opzione migliore è quella di prenotare in anticipo le visite guidate, soprattutto se deciderete di visitare alcuni luoghi che sono presi di mira da centinaia di persone.