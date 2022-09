Uno dei più grani concetti di “equlibrio” ma anche una delle più grandi dimostrazioni su quanto può essere ingiusto e “cattivo” l’essere umano è legato all’idea della “bontà” come sentimento e comportamento di base. Se siamo portati genuinamente a provare apprezzamento ed empatia per qualcuno che è di natura buona, magari altruista, empatica e sensibile, siamo anche portati a percepire l’eccesso di bontà quasi come un difetto, o comunque un segno di “debolezza” in una società spietata come quella umana. Secondo lo zodiaco di segni “troppo buoni” ce ne sono molti e sono generalmente i seguenti.

Ecco quali sono i segni “troppo buoni” secondo lo zodiaco!

Sagittario

E’ un buono ma non “fesso” come si suol dire, eppure spesso pur comprendendo una situazione non positiva non sembra voler reagire. Infatti ha un atteggiamento quasi di insegnamento e di derisone nei confronti delle persone che provano ad abusare della sua buona fede. Dall’esterno però sembrano quasi “troppo buoni”.

Pesci

Quasi tutti tendono ad approfittarsi della natura buona del Pesci, anche in maniera non esattamente cospevole. Difficilmente Pesci dice di “no” e vuole imporre un pensiero forte e unico, molto spesso si “piega” oppure evita il confronto. Anche Pesci però ha un limite e se viene superato, sono problemi per tutti.

Bilancia

Diciamo che Bilancia inganna tutti ma non perchè non sia buono, quanto piuttosto perchè da un’impressione di essere ingenuo, che non rappresenta la verità. E’ sicuramente un segno che è capace di resistere alle offese e agli attacchi anche in maniera considerevole, ma che risponde in maniera non meno aggressiva in un secondo momento.