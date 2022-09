Il concetto di aspettativa, in particolar modo se “elevate”, risulta correlato alla speranza, ossia una sorta di desiderio che le cose vadano in un certo modo, che è quasi sempre positivo almeno nelle intenzioni. In generale avere aspettative significa di base attendersi un risultato in un qualsiasi tipo di contesto, e tenere alta l’asticella in generale di questo concetto significa anche “aspettarsi” molto da una situaizone ma in generale dalla propria vita. Alcuni segni però per ottimismo o per percezione delle proprie capacità molto particolari, sono soliti avere aspettative molto alte, quali sono?

I segni con le aspettative più alte! Li conosci?

Scorpione

Non è un ottimista inguaribile, anzi, ma riesce ad essere sempre speranzoso e nei settori che conosce bene, mantiene un’aura di grande aspettativa nei propri confronti ma anche e soprattutto in relazione alle persone che ama e che rispetta maggiormente. Scorpione non concede il proprio rispetto al primo che passa se non percepisce una qualità mentale elevata.

Pesci

Anche se è un pessimista non nativo ma “forzato” dalla realtà, ha sempre aspettative alte, a volte anche fuori dalle proprie competenze e qualità. Non concorda con l’idea di talento che è molto comune, ma è fortemente convinto che mantenendo standard alti anche lui può effettivamente migliorare.

Sagittario

Difficilmente si assiste ad un Sagittario che si preoccupa fortemente di qualcosa e questa sorta di aura tranquilla e pacata è data anche da questa metodologia di comportamento che manifesta una sorta di aspettativa tendenzialmente alta. E’ un ottimista, rispetto agli altri segni, molto flemmatico e capace.