La speranza è induscitubilmente una delle principali “basi morali” che muove dalla notte dei tempi le più grandi azioni e che in buona sostanza porta gli esseri umani ad agire in un derminato modo. Letteralmente è qualcosa di associabile ad un’attesa fiduciosa, più o meno giustificata, di un evento gradito o favorevole. Se si usa dire anche “chi di speranza vive, disperato muore”, è anche vero che senza un atteggiamento sufficientemente colmo di questo sentimento si va poco lontano. Ecco le donne più speranzose dello zodiaco! Eccole!

Le donne più speranzose dello zodiaco, quali sono?

Acquario

E’ una donna insospettabilmente piena di speranza, e questa la porta ad essere anche severa verso la sorte. Insomma Acquario ha delle aspettative molto alte, nei confronti delle persone che la circondano ma anche nei suoi stessi riguardi. La Acquario non perde quasi mai la speranza, e quando questo avviene solitamente vuol dire che nessun altro può averla.

Pesci

E’ abbastanza pessimista ma la speranza è un’altra cosa. E’ un profilo umanista, altruista e sensibile ma c’è sempre qualcosa che cambierebbe in meglio da ogni situazione umana. Di contro, ha una mentalità positiva, non è cinica come potrebbe sembrare inizialmente.

Toro

Riesce a trovare speranza daperttutto perchè è sostanzialmente il “motore” che fa andare avanti la Toro, che è sempre alla ricerca di stimoli e miglioramenti. Ecco perchè “resiste bene” alla routine quotidiana e riesce a barcamenarsi tra il piattume che contraddistingue le sue giornate. La Toro “deve” avere speranza anche nelle condizioni peggiori.