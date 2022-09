Limone in vaso: ecco tutti i trucchi per una crescita rigogliosa

Il limone in vaso è una pianta difficile da gestire perché è piuttosto delicata e ha bisogno di temperature non troppo basse. l limone non è certo una normale pianta da appartamento. Questi frutti gialli e soleggiati provenienti dai tropici sono facili da coltivare anche in casa, purché si creino le condizioni giuste.

La luce, il calore, l’umidità e la circolazione dell’aria ottimali sono fondamentali per la crescita dei limoni. Ma con il contenitore giusto e un po’ di impegno, è possibile coltivare un limone in vaso a casa. Le piante di limone hanno bisogno di calore e luce solare per crescere. Preferiscono temperature superiori ai 20°C, ma non sopravvivono se la temperatura scende sotto a questi parametri.

Inoltre, l”intensità della luce deve essere di circa 2500-5000 lux, simile a quella di una serra. Ciò significa che dobbiamo riservare alla pianta una parte ampiamente soleggiata ma riparata dalle correnti d’aria. Le postazioni ideali sono nelle serre e nei portici se possono essere chiusi in inverno e mantengono una temperatura costante.

Limone in vaso: le regole pratiche

Il tipo di terriccio utilizzato per la coltivazione dei limoni in casa è di fondamentale importanza ed è diverso da quello utilizzato per la maggior parte delle altre piante d’appartamento. Non si può usare un normale terriccio per le piante di limone, perché hanno esigenze di terreno molto specifiche. Il normale terriccio è troppo pesante per essere sufficientemente aerato, cosa fondamentale per i limoni.

La soluzione migliore è una miscela di terriccio, torba e sabbia in parti uguali. Inoltre, per la coltivazione indoor si consiglia di utilizzare un fertilizzante a lento rilascio, come il nitrato di calcio o il solfato di calcio. Il terreno per i limoni deve essere sciolto e ben drenato, ma non troppo leggero. Il PH ottimale è di circa 6,5, ma deve essere mantenuto leggermente acido per garantire la salute della pianta.

Come già detto, i limoni sono piante molto avide di luce. I livelli di luce necessari per mantenere la pianta felice e sana in casa sono molto più alti rispetto ad altre piante d’appartamento. La luce intensa è fondamentale per la crescita del limone e, quindi, per la sua produzione di frutti. Per coltivare i limoni in casa, l’ideale è una finestra esposta a sud che riceva molta luce durante tutto l’anno. Tuttavia, durante la stagione invernale, quando le giornate sono più corte e l’intensità luminosa è minore, si consiglia di integrare la luce artificiale.

È importante mantenere il terreno sempre umido, soprattutto in inverno, quando il metabolismo della pianta è più lento e la pianta consuma meno acqua. Durante la stagione di crescita, i limoni devono essere annaffiati circa una volta alla settimana. Poiché i limoni amano un ambiente umido, è bene posizionare un umidificatore vicino alla pianta. Non dimentichiamoci di utilizzare un fertilizzante ad alto contenuto di azoto e di rinvasare la pianta ogni due anni in un vaso più grande. È importante scegliere un vaso che abbia molti fori di drenaggio e che sia almeno un centimetro più grande del vaso attuale.