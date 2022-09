Nessuno lo sa, ma ecco come realizzare aiuole in giardino

Realizzare aiuole in giardino ti permette di aggiungere colore e personalità allo spazio esterno di casa. Può sembrare in apparenza facile, ma creare un’aiuola vuol dire considerare più fattori. Il tipo di terreno, l’esposizione al sole, lo spazio a disposizione, le specie botaniche e i colori sono alcuni aspetti importanti da valutare. Nelle prossime righe ti illustreremo tutti i passi da seguire, per creare un’aiuola bella e semplice da curare.

Come realizzare le aiuole in giardino

Quando avrai deciso dove realizzare le aiuole in giardino, potrai procedere delineando il perimetro. Per farlo, ti converrà tracciare delle curve che aggiungano armonia al tuo progetto con semplice farina o della sabbia. Così facendo, ti farai un’idea più chiara dello spazio e della forma che assumerà l’aiuola.

Poi dovrai preparare il terreno ad accogliere le tue piante. Armandoti di una vanga e di guanti da giardinaggio dovrai pulire il substrato fino a una profondità di 20 cm e aggiungere quindi del concime granulare. Se vuoi migliorare la qualità della terra, faresti bene a unire anche del terriccio universale e mescolare con vigore. Infine, ti basterà livellare il terreno, rimuovendo ogni pendenza.

Realizzare le aiuole: posizionamento delle piante

Il posizionamento delle piante è un passaggio fondamentale che non lasciato al caso. Dovrai tenere a mente le caratteristiche di ogni specie che vorrai coltivare, le dimensioni che raggiungeranno. Se pianterai due piante troppo vicine, rischierai di pregiudicarne la crescita. Le specie che combinerai, una accanto all’altra, dovrebbero avere diverse caratteristiche in comune, come il bisogno di più o meno luce, il tipo di terreno e le tempistiche di crescita.

Una volta che avrai deciso come posizionare le piante, dovrai preparare le buche che le ospiteranno. Dovranno essere più grandi delle zolle delle varie piante. Vuoi rendere la cura delle tue aiuole più semplice possibile? Colloca un telo pacciamante che favorirà lo scorrimento corretto dell’acqua, quando annaffierai l’aiuola. Oltretutto, grazie al telo, impedirai la comparsa di erbacce infestanti.

Infine, dovrai adagiare un leggero strato di terriccio sul fondo di ogni buca e poi mettere a dimora le piante. Fai in maniera che la parte di sopra delle zolle sia allo stesso livello del terreno e riempi quindi il resto delle buche con la terra. Se una zolla ti sembrerà particolarmente secca e asciutta, dovresti prima immergerla nell’acqua e solo in un secondo momento interrarla. Per una resa estetica più bella e accurata non ti resterà altro da fare se non aggiungere sassi decorativi, la corteccia o altri materiali ornamentali adatti alle aiuole.