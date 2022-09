Nessuno lo sa, ma questi gioielli valgono una fortuna: FOTO

Una delle prime tipologie di “oggetto lavorato” mai riconosciute dagli storici è indiscutibilmente il girello, definizione che “spiega” qualsiasi forma di produzione a scopo ornamentale, e che quindi si discosta molto dal concetto di oggetti come gli utensili. I gioielli invece, inizialmente realizzati in materiali “grezzi” come rocce, pietre, legno, ossa e quant’altro rapidamente hanno avuto un valore culturale e sociale di grande rilevanza. Con la scoperta dei metalli preziosi, quasi naturalmente l’intera categoria è stata “invasa” da oggetti sempre più finemente lavorati e decorati, acquisendo quindi un valore sempre più legato sia alla ricchezza che all’opulenza.

Nessuno lo sa, ma questi gioielli valgono una fortuna

I gioielli come li definiamo oggi sono considerati oggetti da investimento, non a caso in particolar modo nei contesti più difficili sono stati sfruttati per avere a disposizione beni durevoli nel tempo. Il concetto di gioiello “moderno” è nato approssimativamente verso la metà dell’Ottocento, sul finire della seconda rivoluzione industriale, contesto che ha modificato e raffinato l’idea di oggetto come la intendiamo oggi.

Se nell’antichità i gioielli sono stati soprattutto considerabili valevoli per la presenza di metalli preziosi, nel tempo il valore è stato associato anche ad altri fattori, che sono quelli che definiscono un gioiello come di valore o no.

E’ importante la presenza di metalli preziosi, definita dalla caratura, nel caso di oro e platino oppure da un valore da 0 a 1000 nel caso dell’argento.

Importante anche la presenza di gemme e altre pietre preziose, ma anche il tipo di lavorazione estetica che ne consegue così come le finiture. Oggi sono particolarmente in voga i gioielli che risalgono alla prima metà del Novecento, sia per una questione estetica ma anche per una legata alla manifattura, ancora in gran parte sviluppata a mano.

Spesso fondamentale anche la presenza di firme e brand famosi, che in molti casi fanno aumentare il valore di un “Pezzo”, la cui rarità viene comunque determinata da esperti.