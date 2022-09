Pasta con lampuga: ecco come preparare un ottimo condimento

La lampuga, o corifena cavallina, è un pesce estivo che migra nelle acque del mediterraneo per deporre le uova prima di tornare nelle acque tropicali più calde con l’arrivo dell’autunno. Si tratta di un pesce dalle carni sode e compatte, perfetto da cuocere al forno o in umido o da usare anche, come vedremo qui, insieme alla pasta. Ecco la ricetta.

Ingredienti per 4 persone

340 gr di pasta (io preferisco usare spaghetti ma usate il formato che preferite)

circa 16 pomodorini ciliegini

400 gr di capone (potete utilizzare parte di un filetto diliscato oppure gli avanzi della carcassa sfilettata)

1 mazzetto di prezzemolo

1/4 bicchiere di vino bianco

aglio

olio evo

sale

1 cucchiaio di capperi dissalati

Procedimento

Iniziate lavando i pomodorini quindi tagliateli in quattro spicchi e metteteli da parte. Dedicatevi ora al pesce; se usate parte del filetto assicuratevi di pulirlo accuratamente privandolo di tutte le lische e rimuovendo la pelle, se invece volete utilizzare i residui presenti nella carcassa ricordatevi di estrarre la carne anche dalle guance presenti nella testa del pesce. Tagliate grossolanamente il pesce e mettetelo da parte.

In una padella capiente abbastanza da poter contenere la pasta, versate un paio di cucchiai colmi di olio e fatevi rosolare 1 spicchio di aglio tagliato a metà e privato dell’anima. Fatelo andare a fiamma medio-bassa evitando che bruci. Quando saranno passati un paio di minuti rimuovetelo.

Riempite una pentola con abbondante acqua salata e fatela bollire quindi buttate la pasta e fate cuocere finchè non sarà molto al dente.

Nella padella nel frattempo versate i pomodorini tagliati e fateli rosolare dolcemente per 1 minuto quindi aggiungete la lampuga ed i capperi e saltate bene il tutto facendo cuocere a fiamma viva. Dopo 2 minuti circa sfumate con il vino e se volete salate a piacere.

Appena la pasta sarà pronta scolatela e tenete da parte l’acqua di cottura.

Unite la pasta al condimento nella padella insieme ad un paio di mestoli della sua acqua quindi fatela risottare mescolando il tutto per qualche minuto ancora finchè non sarà perfettamente al dente e il sughetto si sarà asciugato. Tagliate finemente le foglie di prezzemolo e aggiungetelo mescolando bene il tutto.

Servite nei piatti ancora ben caldo e buon appetito!