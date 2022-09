Tutti giudicano tutti, anche involontariamente, così funzionano i rapporti o quasi l’intero mondo. Ma perché la gente giudica? ecco cosa dicono gli esperti!

Secondo la scienza c’è un tasso di persone che giudica per diversi motivi che rendono il rapporto ancora in modo superficiale, mentre altri giudicano patologicamente chiunque. Spesso è questione di carattere semplicemente.

Ecco i motivi per cui spesso le persone giudicano:

1. Non conosciamo ancora bene una persona;

2. Non possiamo identificarci con il sistema di credenze, di valori o il comportamento di una persona;

3. Quella persona in qualche modo minaccia il modo in cui percepiamo noi stessi.

Quando giudichiamo, la mente tende a semplificare l’elaborazione delle informazioni inserendo ciò che vediamo dell’altro nelle nostre categorie mentali. Possiamo giudicarlo fisicamente o caratterialmente, ma non cambia molto.

Anche involontariamente spesso le persone tendono a giudicare: “se fossi in te, farei così” oppure “perchè hai fatto questo, dovevi fare così” e cose simili. Quindi spesso si sfocia in una critica che seppur costruttiva, potrebbe ferire l’altro.

In realtà, il concetto è più semplice ancora ed è intriso in tutti noi: giudicando la vita e le azioni delle altre persone definiamo esattamente ciò che non vorremmo essere o che vogliamo allontanare dall’idea che abbiamo di noi stessi.

Additando il comportamento sbagliato, le persone mostrano all’altro il proprio modo di vedere il mondo e sentono di potersi distinguere; serve quasi per l’autoaffermazione.

Una seconda ipotesi è che spesso le persone credono che ci sia un unico modo di agire, ossia il loro. Ma in realtà niente e nessuno può dire cosa sia giusto e cosa sbagliato.

Ognuno sa cos’è meglio per la propria vita e spesso tendiamo a giudicare un comportamento perché abbiamo una programmazione interna che ci porta a essere rigidi e a considerare solo il nostro punto di vista.

Tutte le situazioni sono uniche e piene di sfumature e ogni parere può essere valido poiché è dato dalle esperienze che abbiamo

La gente spesso offende

La gente giudica sempre, ma attenzione a non offendere l’altro con le proprie parole. Anche se si vuole dare un consiglio o un parere non richiesto, bisogna darlo con moderazione e non arrecare un’offesa alla persona. Ciò fa parte anche di educazione, quindi limitare i giudizi può fare solo bene ed evitare brutte figure.