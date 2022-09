Esseri umani e piante, un legame quasi indissolubile che prosegue da millenni in quanto sotto praticamente ogni punto di vista, le specie vegetali hanno rappresentato una fondamentale fonte di risorse, sia per quanto riguarda il comune approvvigionamento ma anche per sviluppare una infinita serie di oggetti e materiali. Non è da sottovalutare anche l’aspetto “estetico” delle piante, nonchè quello legato all’importanza per la nostra salute, ecco perchè le piante continuano ad essere un elemento fondamentale per ogni balcone che si rispetti. Quali sono le piante più belle da scegliere per l’autunno per i nostri balconi?

Piante da balcone: queste sono le più belle per l’arrivo dell’autunno

Autunno è spesso associato quasi naturalmente alle varietà di piante dai colori più spenti, ma non c’è niente di più falso in quanto la stagione interlocutoria tra estate e inverno garantisce la fioritura e un habitat adatto a tantissime piante di grande impatto estetico.

Particolarmente d’impatto ad esempio è la Zinnia, che è riconoscibile dai caratteristici fiori gialli e viola, che crescono in maniera molto rigogliosa proprio tra settembre ed ottobre. Si tratta di una pianta che cresce bene in vaso.

Idem per quanto riguarda il narciso autunnale, ossia una particolare variante che è conosciuta come paperwhite per l’aspetto dei petali che ricorda quello della carta, che risulta essere di grande effetto. E’ essenziale riporre fin dalla prima parte di autunno i tuberi a germogliare così da ottenere dei fiori rigogliosi durante l’inverno.

Molto semplici ma belli i fiori della nerina, che sono tradizionalmente dei fiori che crescono bene nella parte finale dell’anno. E’ consigliabile scegliere una variante come quella Sarniensis, che non eccede nella dimensione anche se posta in vaso capiente.