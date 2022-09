Per lavare i contenitori per l’olio di oliva, come le bottiglie o anche i bidoncini, vi sono diverse metodologie che in seguito vi elencheremo. Tali recipienti devono essere puliti in maniera diligente, altrimenti, si corre il rischio che con il passare del tempo possano acquisire una fragranza di rancido. Senza tener conto, inoltre, che anche nel caso in cui venissero puliti accuratamente con il normale detersivo, i componenti chimici di quest’ultimo, in modo caratteristico i suoi profumi, potrebbero in ogni caso danneggiare l’olio. Vediamo ora quali passaggi usare per lavare al meglio i recipienti dell’olio con il metodo più efficiente.

Se hai contenitori di olio da pulire, ecco come fare con questo metodo geniale

Innanzitutto, serve prendere il proprio contenitore, sia che si tratti di una semplice bottiglia oppure di un bidoncino conseguito in acciaio inox, in cui è custodito il proprio olio d’oliva. Quindi, attraverso l’aiuto di un po’ di acqua tiepida e di detersivo, necessita lavarlo attentamente fino a sgrassarlo del tutto. Una volta fatto tutto questo, è indispensabile avanzare a un risciacquo adeguato e sempre facendo uso dell’acqua tiepida, prestando la massima attenzione a non rimanere possibili resti di schiuma all’interno del contenitore stesso.

A questo punto, il proprio contenitore sarà esattamente pulito, ma necessariamente avrà preso il profumo del detergente che è stato impiegato per avanzare alla sua pulizia. È appropriato, pertanto, provvedere alla rimozione di questo odore. Sarà essenziale, lasciare scolare accuratamente il contenitore. Poi si dovrà gettare un po’ di aceto. Per agire su una bottiglia sarà bastante impiegare una tazzina di aceto, mentre per un contenitore più grande, dovrebbe bastare un bicchiere. Dopodiché, non si dovrà fare altro che lasciar agire l’aceto per circa dieci minuti e, simultaneamente, necessiterà tentare di far ruotare il contenitore per consentire al liquido di toccare tutta quanta la superficie interna.

In seguito, si dovrà aggiungere un pochino di acqua tiepida, per poi sciacquare nuovamente con parecchia cura. È importantissimo fare un giusto risciacquo, in modo tale da evitare che resti qualche rimanenza di detersivo. Giunti a questo punto, l’odore chimico del detersivo dovrebbe essere totalmente sparito.

Ecco come pulire dunque in maniera efficiente il proprio recipiente destinato alla conservazione dell’olio. Seguite tutti i passaggi e i risultati saranno ottimi.