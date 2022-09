Non sempre mangiamo per placare la nostra fame. Molti di noi impiegano il cibo per diminuire stress, ansia, tristezza, solitudine o noia, soccombendo a quella che viene delimitata ‘fame nervosa o emotiva’. Il continuo desiderio di mangiare e un disturbo già parecchio diffuso che è andato ad accrescere ulteriormente dall’inizio del periodo di emergenza Covid.

L’incapacità di uscire di casa, il mutamento brusco della nostra routine, il dover passare parecchio tempo da soli o in compagnia delle medesime persone hanno, difatti, fatto raccogliere emozioni spiacevoli che, legate alla mancanza di valvole di sfogo, hanno portato numerose persone a rifugiarsi nel cibo.

Se hai continuamente il desiderio di mangiare, ecco cosa significa

Lo comprova anche uno studio fatto da diversi ricercatori del King’s College di Londra e divulgato sulla rivista The Lancet che ha rivelato che la quarantena ha causato l’aumento delle ricadute o il peggioramento dei casi di fame nervosa, e degli altri disturbi della nutrizione, ma anche della manifestazione di tale disturbo in chi non aveva mai sofferto. La dottoressa Marta Colombo, psicologa del Policlinico San Marco e del Centro di Chirurgia dell’Obesità della medesima struttura, ci spiega come si scatena la fame nervosa, quali consigli seguire per imparare a controllarla e come riconoscerla dalla fame fisica.

Si può parlare di fame emotiva o nervosa quando la percezione di appetito viene scatenata da uno stato emotivo. Ad esempio come: rabbia, noia, stress, solitudine e tensione. Non deriva dal desiderio fisiologico di nutrirsi, come accade invece per la fame corporea o fisica. Il cibo ha una funzione biologica sostanziale per l’organismo, dato che dagli alimenti otteniamo tutto ciò che serve per tenerci in vita: zuccheri, proteine, grassi.

È fondamentale evidenziare inoltre che una giusta alimentazione è un grande aiuto per conseguire un corretto equilibrio fisico e psichico. Quando però utilizziamo il cibo come rimedio con cui quietare le emozioni sgradite o per riempire un vuoto, allora siamo di fronte a una fame di tipo emotivo. Chiedere aiuto a parenti, amici, gruppi di ascolto ma specialmente a uno specialista diventa il metodo più efficace per risolvere questo problema. Questo perché si cede più speditamente alla fame emotiva se manca una buona rete di supporto.

Affidarsi a uno specialista è una valevole soluzione per imparare a combattere al meglio i momenti di difficoltà. Ma anche per essere più coscienti del proprio mondo emotivo e riconoscere le emozioni che si stanno provando.