La nostra vita è costellata da delle inevitabili scadenze che a cadenze regolari, influiscono il nostro operato e che molto spesso ci obbligano a lavorare duramente per adempiere e rispettare queste soglie. Ciò avviene per quanto riguarda le imposte ma anche le bollette, che ancora di più delle tasse (a volte) riescono a mettere d’accordo tutti su una semplice questione: non sono mai troppo basse, anzi spesso ci sembrano assurdamente elevate. Le bollette rappresentano una fonte di problemi anche per lo stato che deve limitare costi troppo alti così da mantenere un equilibrio tra le entrate e le uscite, ma anche se l’idea della bolletta ci spinge a pagarle in ogni situazione, alcune di queste non vanno mai pagate.

Se ti sono arrivate queste bollette non pagarle mai: ecco quali

Anche se ci sembrano “inoppugnabili”, le bollette sono determinate da una marea di regolamentazioni ed in senso generico ogni fornitura di energia o servizio viene regolamentato da alcuni fattori, come la prescrizione. Si tratta, in ambito legale, di una forma di “scadenza”, che viene determinata dalla data di emissione.

In sostanza la legge fornisce ai fornitori di energia una sorta di termine ultimo superato il quale non può essere più chiesto il pagamento.

Il termine della prescrizione cambia da fornitura a fornitura ed è determinato anche dal contesto economico, ad esempio quelle della luce hanno una prescrizione di 5 anni fino al 2 marzo 2018, ma dal giorno dopo la prescrizione si riduce a 2 anni, e questo significa che tutte quelle emesse a partire da questa data, non sono più “impugnabili” dal fornitore.

Lo stesso concetto 5-2 anni si applica per quelle del gas (1° gennaio 2019) e quelle dell’acqua ( 1° gennaio 2020 ). Questo concetto si applica sia per le bollette che per i conguagli.

Nessuna differenza per quelle del telefono che hanno una prescrizione che si applica dopo 5 anni dall’emissione.

Il fornitore può comunque “tentare” di reclamare un pagamento, è sufficiente presentare una richiesta scritta direttamente via telematica con una copia della bolletta.