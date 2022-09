Sintomi della depressione: ecco come riconoscerla secondo gli esperti

La depressione è una vera malattia invisibile, spesso invalidante mentalmente e fisicamente. Le persone ne possono essere colpite così all’improvviso e devono solo accettarla per riuscire a curarsi. I sintomi della depressione sono diversi e non tutti sono sempre riconoscibili da te stesso e da gli altri, ecco quali sono secondo gli esperti.

La depressione è definita come il “male oscuro”, è una malattia dalla forte connotazione psicosomatica: i sintomi fisici della depressione infatti si manifestano nel 99% delle persone che soffrono di questo disturbo.

Si consideri inoltre che esistono varie forme di depressione: la post-partum, la distimia, il disturbo disforico mestruale e la depressione maggiore.

In ogni caso, saper riconoscere i sintomi fisici della depressione è il primo passo per curarla.

Sintomi della depressione: ecco quali sono

È necessario tener presente che questa patologia non è improvvisa, ma spesso appaiono in precedenza alcuni sintomi che sono un campanello d’allarme.

Questo perché essa è una vera e propria malattia fisica dettata da uno squilibrio chimico dei neurotrasmettitori.

Per questo motivo è di fondamentale importanza riconoscere i segnali fisici tipici di questo disturbo, affinché si possano avere chiari i sintomi sia per sè stessi che per le persone che ci circondano.

Fra i campanelli d’allarme che non dovremmo sottovalutare troviamo:

dolori fisici : malessere fisico e dolori localizzati quali mal di schiena, mal di testa e dolori addominali costanti possono rappresentare una campanello d’allarme;

: malessere fisico e dolori localizzati quali mal di schiena, mal di testa e dolori addominali costanti possono rappresentare una campanello d’allarme; percezione della vista alterata : può sembrare strano, ma alle volte chi è affetto da questa patologia avverte cambiamenti nell’esperienza visiva

: può sembrare strano, ma alle volte chi è affetto da questa patologia avverte cambiamenti nell’esperienza visiva problemi di concentrazione : la depressione, anche se agli inizi, tende ad intaccare le funzioni cognitive e a rendere meno reattivi e concentrati;

: la depressione, anche se agli inizi, tende ad intaccare le funzioni cognitive e a rendere meno reattivi e concentrati; isolamento sociale.

I sintomi fisici della depressione influenzano parecchi comportamenti e si manifestano anche attraverso la mente, ecco i più comuni:

sensi di colpa

bassa autostima

demotivazione

pessimismo

sensazione di disagio

disturbi del sonno

alterazione dell’appetito

astenia

difficoltà a relazionarsi col prossimo

sbalzi d’umore improvvisi

Questi sono tutti campanelli d’allarme, ma sicuramente per un quadro clinico completo ci si deve affidare ad uno specialista. Accettare la malattia è il primo passo per combatterla, soprattutto se la si prende in tempo.

Altrimenti dopo sarà più difficile far capire al paziente che è malato, perché il primo sintomo della malattia inoltrata è la non accettazione. Bisogna prendere i campanelli d’allarme ed eliminarli man mano con il sorriso, per non arrivare ad una situazione di non ritorno.