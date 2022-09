Svolta a settembre: in questo paese puoi guadagnare 30 mila euro al mese

Quante volte abbiamo avuto l’idea di voler cambiare vita e di ricominciare tutto da zero? E’ un pensiero molto comune, ma molte volte veniamo frenati principalmente per una questione economica. Trasferirsi e cambiare vita, richiede un grande investimento finanziario. Ma da settembre in poi, le cose non sono più così. Infatti ci sono alcuni paesi dove sarà possibile guadagnare ben 30 mila euro al mese. Ma vediamo bene di cosa si tratta.

La lista dei paesi

È stata stilata la lista dei 15 paesi dove si viene pagati di più al mondo. Tra questi ce ne sono tanti anche in Europa, una notizia positiva visto che i cittadini dell’Unione Europea non hanno bisogno di particolari visti per muoversi per lavoro. Dalla classifica il paese europeo dove si può guadagnare di più è l’Irlanda, ma anche in Olanda, Islanda e Norvegia gli stipendi sono molto alti rispetto all’Italia. Esiste, però, un Paese, dove a seconda del mestiere, è possibile guadagnare uno stipendio che va anche oltre i 30 mila euro mensili. Nella lista dei quindici paesi in cui si viene pagati di più al mondo ce ne sono tantissimi europei. E questa ovviamente, per noi italiani, è un’ottima notizia. Com’è noto per i cittadini europei, con pochissime eccezioni, non c’è bisogno di un visto per muoversi nel continente e cercare nuove opportunità.

Dove guadagnare 30 mila euro al mese

Guadagnare 30 mila euro al mese è un sogno che accomuna la maggior parte delle persone. Un sogno che fino a qualche mese fa sembrava irrealizzabile, da settembre in poi sarà possibile. Per esempio, ai medici converrebbe andar tutti in Lussemburgo. In questo Paese, infatti, lo stipendio medio di un medico va ben oltre i 30 mila euro mensili. Si è calcolato che questa categoria arriva a guadagnare mediamente 352 mila euro all’anno. Se invece si pensa che in Italia lo stipendio medio di un lavoratore medio è di 30 mila euro annui, ci viene la voglia di voler cambiare vita e per questo bisognerebbe solo fare le valigie e trasferirsi.

Ci sono, però, anche tanti altri paesi dell’Unione Europea, in cui i medici (e non solo), riescono ad avere uno stipendio che va oltre i 30 mila euro annui. Molto ben pagati sono gli stipendi anche in Belgio e in Svizzera dove in media si superano i 200 mila euro all’anno. Il grande plus di tutti questi paesi, è che sono davvero vicinissimi al nostro ed è molto semplice, ad esempio, per un giovane neolaureato andare a cercare nuove opportunità di lavoro. Ma non solo, tra i paesi in cui si viene pagati di più c’è l’Irlanda (soprattutto per chi lavora nella tecnologia), ma anche la Norvegia, l’Islanda, la Germania e l’Olanda. In tutti questi paesi gli stipendi sono decisamente alti.