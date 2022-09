Vacanze invernali: alcune mete splendide da prenotare in anticipo

L’inverno si avvicina e già moltissime persone iniziano a pensare ad organizzare le proprie vacanze invernali. Si sa, se si vuole risparmiare bisogna prenotare in largo anticipo, soprattutto se vuoi visitare alcune delle mete più gettonate durante i mesi invernali. Se sei a corto di idee, ecco qui le mete invernali che non devi perdere!

Courmayeur

È una delle mete turistiche più gettonate d’Italia. Situata ai piedi del Monte Bianco, la città è un’attrazione irresistibile dove poter praticare sci, snowboard, snowbike e salire sulla funivia per la traversata del Monte Bianco. A Courmayeur non ci si annoia mai! Nel centro storico ci sono eleganti negozi di grandi firme e negozi di articoli sportivi. Inoltre, potrai trovare anche attrazioni culturali da non perdere, come il Museo Alpino Duca degli Abruzzi e il Museo del Monte Bianco. Essendo una delle mete più gettonate in tutto il mondo, prenotare in anticipo ti farà risparmiare su moltissime cose, fra cui l’hotel! Una meta da non perdere.

Cortina d’Ampezzo

Cortina, detta anche la Regina delle Dolomiti, sorge nel cuore della Conca d’Ampezzo. Rinomata per essere la località sciistica più bella superando anche i confini nazionali, Cortina conferisce panorami da un fascino unico al mondo. Per un’escursione che va oltre l’incredibile sarà immancabile è la visita al Lago Sorapiss o alle cascate di Fanes, considerate tra le più alte delle Dolomiti. Cortina è una delle città in cui il prezzo della vita giornaliera è alle stelle, ma questo non frena le centinaia di turisti che decidono di trascorrere le proprie vacanze invernali lì. Prenotando in largo anticipo avrai l’opportunità di spendere una cifra minore rispetto a quella che potresti spendere prenotando all’ultimo.

Madonna di Campiglio

Famosa per la sua mondanità, Madonna di Campiglio è la perla delle Dolomiti di Brenta. A pochi passi dal centro puoi immergerti in un tripudio di laghi, vallette, ruscelli, malghe e cascate di ghiaccio. Una tappa fondamentale è il giro delle cascate nei sentieri più affascinanti di Madonna di Campiglio. Con l’arrivo del Natale il centro verrà costellato di mercatini di Natale dove potrete assaporare i prodotti tipici del paese e ammirare i manufatti artigianali.

Roccaraso

Situata tra il Parco Nazionale dell’Abruzzo ed il Parco della Majella, Roccaraso è la meta ideale per chi decide di trascorrere un weekend sulla neve. Il centro offre anche numerose cose da visitare e fare come escursioni a cavallo lungo le valli o risalendo le pendici dei monti. Per un’escursione culturale recati nel centro del paese per ammirare la bellezza della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, la Chiesa di San Bernardino e quella di San Rocco.