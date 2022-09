Fin da piccolissimi comprendiamo che ogni forma di vita, animale o vegetale, necessita di un costante approvvigionamento di sostanze nutrienti, che nel caso delle piante nella quasi totalità delle varianti, risulta essere sole ed acqua, che contengono le sostanze essenziali da essere sintetizzate con la fotosintesi clorofilliana. Anche nel settore agronomo ma nel contesto del giardinaggio è estremamente importante ricordarsi di innaffiare con una certa frequenza, tenendo conto del periodo, della posizione ma anche e soprattutto dalla tipologia di vegetale che stiamo innaffiando. Questo è particolarmente vero durante i cambi di stagione, e settembre risulta essere un mese importante per gran parte delle tipologie di piante. Come innaffiarare in settembre?

Annaffiare le piante di settembre: ecco come fare nel modo giusto

Bisogna ricordarsi che ogni pianta necessita di un giusto apporto di acqua e che soprattutto quelle che vivono in contesti estivi o comunque caldi soffrono molto i ristagni d’acqua. In settembre le temperature iniziano a ridursi quindi per molte varianti non è necessario innaffiare ogni giorno.

Quando possibile è meglio innaffiare utilizzando l’acqua piovana e soprattutto se le nostre piante sono al centro di correnti d’aria, l’acqua non deve mai toccare i fiori e le foglie, che potrebbro marcire a causa dell’acqua in eccesso oppure gelare in caso di freddi intensi.

Importante anche ricordarsi di innaffiare il mattino presto, anche perchè con giornate meno calde, la pianta potrà “gestire” in modo più equilibrato quanta acqua utilizzare, e in quasi tutti i casi è sufficiente una sola innaffiatura al giorno, avendo cura, come accennato, di bagnare solo il terreno, tenendolo solo leggermente bagnato per il resto della giornata.

Importante anche valutare se sono presenti ristagni nel sottovaso, che possono portare a radici marce e quindi causare la dipartita della pianta.

Settembre è anche il mese della concimazione per diverse piante, ma in questo caso è bene informarsi sulla tipologia di specie che abbiamo in giardino o nel vaso.