Coltivazione verticale delle zucchine: ecco la soluzione per spazi piccoli

La coltivazione verticale delle zucchine permette di ottenere una forte produttività seppur nei piccoli spazi casalinghi. Coltivare le zucchine in verticale è il modo perfetto per sfruttare al meglio lo spazio limitato dell’orto o del balcone. Ha anche il vantaggio secondario di impedire agli insetti della zucca di banchettare con le nostre piante.

Se stiamo pensando di coltivare le zucchine in verticale, ecco alcuni ottimi consigli per iniziare. Le piante di zucchine hanno una crescita rapida e producono frutti in abbondanza se si trovano le condizioni giuste. Richiedono calore e luce solare, quindi piantarle direttamente nel terreno non è l’ideale.

Esistono diversi modi per coltivare le zucchine in verticale, tra cui la coltivazione in vaso, in fioriere appese, in verticale su una recinzione o un muro, oppure utilizzando una struttura verticale o una torre. Alcune di queste opzioni sono migliori di altre, a seconda della situazione specifica. Se decidiamo di coltivare le zucchine in contenitori, assicuriamoci di scegliere un contenitore grande che abbia molti fori di drenaggio.

Tuttavia, se possibile, è meglio evitare di coltivare le zucchine in contenitori, perché non ricevono abbastanza nutrimento dal terreno. Invece, coltivare le zucchine in verticale su una recinzione o un muro permette di ottimizzare lo spazio e di controllare la forma delle piante. È anche facile coltivare le zucchine in verticale in questo modo, poiché è sufficiente legare le viti man mano che crescono.

Guida passo-passo alla coltivazione verticale delle zucchine

Ci sono molti modi per coltivare le zucchine in verticale, quindi dobbiamo innanzitutto decidere quale sia il supporto più adatto alla nostra situazione specifica e rispetto al nostro spazio nell’orto. Alcuni dei migliori supporti sono un traliccio, una recinzione, un muro, una struttura in legno o metallo o una torre di coltivazione verticale.

Le zucchine coltivate direttamente nel terreno hanno bisogno del compost o del fertilizzante per garantire la salute del suolo e delle piante. Le piante di zucchine hanno bisogno di molta acqua per crescere, soprattutto nei caldi mesi estivi. Man mano che le piante di zucchine crescono, leghiamole in modo da spingerle a crescere in verticale usando lacci, spago o anche una corda morbida.

Una torre in PVC è un ottimo modo per coltivare in verticale le zucchine e altri ortaggi soprattutto se come spazio abbiamo solo un semplice terrazzo. Possiamo costruire la torre con legno o tubi in PVC, oppure acquistare una torre commerciale. Prima di piantare le zucchine controlliamo che la torre sia saldamente ancorata al terreno con dei picchetti e dello spago. Ciò è importante soprattutto in caso di vento forte e temporali insistenti.

Quindi, riempiamo la torre di terriccio e piantiamo i semi nel terriccio. Man mano che le piante crescono e fuoriescono dai vari fori dobbiamo guidarle nella direzione desiderata e controllare che non si intreccino con le altre piante vicine. È possibile aggiungere alla torre anche altri tipi di piante, come peperoni, pomodori e melanzane.

Diamo un’occhiata spesso alle zucchine perché con il caldo tendono a raggiungere delle proporzione esagerate. Basta dimenticare di raccogliere le zucchine per un giorno e ci accorgeremo subito della crescita.