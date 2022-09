Il concetto di austerità è divenuto abbastanza popolare nella sua accezione negativa, soprattutto dal punto di vista politico e sociale, in quanto è riconducibile alle ristrettezze, ma lo stesso termine più generalmente, se applicato alla diversa tipologia umana, indica un carattere che è portatore di un comportamento legato a concetti di serietà, inflessibilità e intrasigenza. Spesso un profilo austero lo è in modo totale, ha uno stile di vita basato sulle ristrettezze che si autoimpone ed è molto giudizioso. Ma quali sono i segni più austeri dello zodiaco?

Conosci i 3 segni più austeri dello zodiaco? Sono questi!

Scorpione

Scorpione ama tenere tutto in ordine, non nel senso “fisico” del termine ma quello concettuale. Non è da confondere con un profilo tirchio, ama spendere nel posto giusto ma poche cose gli danno soddisfazione maggiore di più che atteggiarsi in modo austero. Scorpione è regolato in base a dettami stringenti che sono parzialmente vuole e riesce a modificare. Qualsiasi altro comportamento viene interpretato da Scorpione come “caotico”.

Ariete

Ariete è un segno che non ama il superfluo ed essendo allo steesso tempo molto concreto sa bene quali sono le priorità. E’ un profilo che bada molto al sodo, anche troppo, in quanto difficilmente si lascia a spese inutili ma anche atteggiamenti troppo estrosi.

Sagittario

Non si direbbe ma Sagittario è naturalmente portato a mantenere un profilo “basso”, discreto e non evidente. E’ anche un misurato, qualcuno che risulta collegato ad un comportamento poco evideente. Sagittario è molta sostanza e poca apparenza, molto fumo e poco arrosto e difficilmente si concede leziosismi.