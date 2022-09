L’estate è giunta quasi al termine e con essa tornano le pulizie d’autunno. Oggi vedremo come pulire uno degli elettrodomestici più usati in casa: il frigo. Il primo step è sicuramente quello di liberare totalmente vani e ripiani del frigorifero. Abbiate cura di ispezionare tutte le date di scadenza e buttare possibili alimenti scaduti.

Ecco come pulire il frigo a fine estate: metodo geniale e veloce

Una volta svuotato, è il momento di sbrinare il frigorifero. Se avete un elettrodomestico con sistema No Frost ovviamente potrete balzare questo passaggio. Mi raccomando però, una volta tolta la spina, collocare una ciotola dove raccattare l’acqua che uscirà dall’apparecchio.

Se invece devi sbrinare il frigorifero, per velocizzare tale processo, collocate dei contenitori con acqua calda al suo interno. Dopodiché è il momento di togliere tutti i ripiani ed i cassetti del frigo che devono essere lavati attentamente. Per rimuovere possibili tracce di muffa potete impiegare qualche goccia di olio di tea-tree o anche di aceto.

Per pulire il frigorifero all’esterno, all’opposto, è bastante usare un panno antistatico per raccattare la polvere e passare una spugnetta bagnata di acqua e aceto. Finite le operazioni di pulizia e aver risistemato gli alimenti, collocate su uno dei ripiani un bicchierino con dell’aceto di vino bianco, di bicarbonato o con dei fondi di caffè: questi assimileranno i cattivi odori conservando una sensazione di freschezza.

In commercio esistono tantissimi prodotti per pulire, ma spesso molto aggressivi e che alla lunga possono rovinare le superfici dei nostri elettrodomestici. Per questo per igienizzare il frigorifero non è indispensabile ricorrere a tali prodotti ma puoi usare ingredienti naturali, ad esempio l’aceto. Riempite una bacinella di acqua calda con due bicchieri di aceto di vino bianco. Una volta impregnata e spremuta, passate una spugnetta non abrasiva su tutte le aree interne e i ripiani del frigorifero.

Per lo sporco più caparbio potete preparare una pasta smacchiante a base di bicarbonato, succo di limone e acqua. Basta sfregare con uno spazzolino per arrivare alla sporcizia ammassata negli angoli più ardui da raggiungere. Dopodiché puoi risciacquare con un panno bagnato d’acqua tiepida e rimanere ad asciugare. Ecco come poter pulire il vostro frigorifero in maniera rapida ed efficiente. Seguite tutti i nostri passaggi e i risultati saranno ottimi.