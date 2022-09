Nel contesto moderno ma a ben vedere anche in quelli meno “recenti” il concetto legato alla concretezza in ambito lavorativo ma in generale, umano rappresenta una condizione indispensabile per essere considerati integrati nella società. Lavorare è un termine che naturalmente viene inteso come qualcosa di legato al mestiere ma spesso travalica questa idea ed assume un connotato legato alla morale. Infatti indifferentemente dal tipo di lavoro, alcune persone sono portate per lavorare duro in ogni caso, come se fosse una questione personale. Quali sono i segni zodiacali che lavorano duro?

Ecco i segni che lavorano duro, quali sono?

Capricorno

Non ama lavorare ma non potrebbe starne sensa: Capricorno considera fondamentalmente dei “rammolliti” chiunque non considera impegnarsi come attività primaria e più importante. Si tratta di una personalità che non lavora per forza “molto” ma lo fa in modo naturalmente convinto e raramente deve trovare motivazioni.

Acquario

Acquario è un profilo particolare che pur essendo “nato pigro”, comprende molto presto il concetto di efficienza. Per economizzare ed ottimizzare risorse e tempo, Acquario è solito darsi molto da fare in ambito lavorativo ma anche quando è messo di fronte ad un qualsiasi tipo di problema.

Pesci

Per alcuni Pesci è un lavoratore “duro” come se questo concetto rappresentasse una “chiave” per essere accettati da un contesto sociale. Non è per forza così, in quanto è la morale del Pesci che lo porta ad auto percepirsi come un elemento che deve essere utile a portarlo ad essere efficiente. Pesci appare molto portato alla risoluzione dei problemi logici.