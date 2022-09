La fiducia è un concetto basilare, fondamentale se vogliamo, se la nostra ambizione è quella di vivere in maniera almeno discreta tra i nostri simili, ma costituisce anche una sorta di investimento che non sempre viene ripagato. Anche i più previdenti in quasi tutti i casi sono quasi costretti a fidarsi di qualcuno, ma per alcuni segni zodiacali la situazione è più difficile ed appare quasi come un’impresa dare fiducia agli altri. Ecco quali sono i segni che non si fidano di nessuno!

Ecco i segni zodiacali che si fidano poco degli altri. Ci sei anche tu?

Vergine

La fiducia per Vergine va guadagnata, ottenuta con il sacrificio ma in alcuni casi il segno dà l’idea che provare una concreta e sincera fiducia nei confronti del prossimo risulti essere qualcosa di non conveniente. Vergine infatti difficilmente si fida ciecamente di qualcuno, neanche quando è innamorato.

Scorpione

Scorpione è selettivo e per questo motivo da l’idea di essere freddo. Ma è considerabile “democratico”, perchè la mancanza di fiducia è generica e non da ricercarsi in una cateegoria di persone. La fiducia per Scorpion va ottenuta con i fatti e non con le parole, quindi impossibile fingere in modo credibile

Acquario

Difficilmente si fida degli altri, soprattutto di coloro che manifestano una tendenza disponibile. Questo perchè Acquario ha la tendenza a diffidare di tutti, senza esclusioni vere e proprie e questo li fa apparire come sfuggenti e scostanti. Acquario in realtà ama la compagnia ma è sempre un po’ tirato, ha costantemente paura di essere deluso.