Ecco l’animale che ha ucciso più uomini: “incredibile”

Quante volte ci hanno appassionato i documentari sugli animali più pericolosi al mondo? Nel nostro pianeta ci sono diversi animali che sono noti attaccare gli uomini, tanto da essere considerati i più pericolosi. Se pensi che gli squali siano gli animali più pericolosi per l’uomo sbagli strada. Sebbene alcuni esemplari siano davvero temibili, non sono nemmeno nella top list delle specie più letali. Ma quali sono allora i più pericolosi e letali?

I Coccodrilli: circa 1000 morti l’anno

I coccodrilli sono veloci e aggressivi e quindi molto pericolosi per l’uomo. A livello mondiale, si stima che uccidano circa 1.000 esseri umani all’anno, molti di più degli squali. Solo in Africa ci sono diverse centinaia di attacchi di coccodrilli ogni anno, circa la metà dei quali sono fatali, a seconda della specie. Molti accadono in piccole comunità e non sono ampiamente riportati.

La Mosca tse-tse: 10.000 morti l’anno

La mosca tse-tse trasmette la malattia del sonno, un’infezione parassitaria che all’inizio può portare a mal di testa, febbre, dolori articolari e prurito, ma in seguito può portare ad alcuni gravi problemi neurologici. Con circa 10.000 nuovi casi riportati ogni anno, il numero stimato di decessi annuali è probabilmente in declino.

Lumache d’acqua dolce: oltre 20.00 morti

La lumaca d’acqua dolce veicola vermi parassiti che infettano le persone con una malattia chiamata schistosomiasi che può causare intenso dolore addominale e sangue nelle feci o nelle urine, a seconda dell’area interessata. Milioni di persone contraggono l’infezione e l’OMS stima che ovunque tra 20.000 e 200.000 morti possano essere attribuiti alla schistosomiasi.

I serpenti: circa 100.000 morti l’anno

I morsi di serpente uccidono più di 100.000 persone all’anno. Peggio ancora, c’è una penuria preoccupante di antidoti. Il serpente più velenoso del mondo è il taipan dell’interno, noto serpente piccolo-scalato o serpente fiero ed è originario dell’Australia centrale. Il suo veleno è altamente tossico e può uccidere un essere umano in meno di 45 minuti.

Le Zanzare: oltre 750mila morti l’anno

Oltre ad essere fastidiose, sono anche letali. Le zanzare sono responsabili della maggior parte delle morti legate agli animali. La malaria di per sé è responsabile di oltre la metà di decessi causati da zanzare, soprattutto nell’Africa sub-sahariana, anche se è in declino. Secondo i dati dell’OMS, infatti, l’incidenza della malaria è diminuita del 37 per cento tra il 2000 e il 2015. La febbre dengue, un’altra malattia trasmessa dalle zanzare, è diventata una delle principali cause di ospedalizzazione e morte tra i bambini in alcuni paesi asiatici e latino-americani.