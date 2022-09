Nessuno lo sapeva, ma questo metodo aiuta a prevenire l’insonnia: geniale

L’insonnia è un problema che attanaglia tantissime persone, spesso non si riesce a guarire se non si prendono farmaci, oppure non si consulta uno psicologo. Ecco però un metodo che aiuta a prevenire l’insonnia. Scommettiamo che non lo sapevi?

Prevenire l’insonnia: ecco un metodo

Se non si vuole assumere niente tra le cose tradizionali come camomilla o valeriana, si può provare con la coperta ponderata conosciuta anche come coperta terapeutica. É una coperta che ha un peso maggiore rispetto a quelle tradizionali. Proprio grazie a questo, ha un effetto benefico sul corpo. Tuttavia deve avere specifici requisiti per non essere “fastidiosa”.

Se l’idea ti stuzzica e hai deciso di provare, ecco allora come scegliere la coperta ponderata migliore per le tue esigenze.

in genere si va dai 6 agli 11 kg , ottenuti mediante delle piccole perline di vetro che assicurano la giusta pesantezza.

deve corrispondere al 10% circa del peso corporeo .

Meglio scegliere sempre tessuti morbidi e traspiranti, come il cotone.

Essa può essere usata anche come semplice trattamento antistress. Provata scientificamente che aiuta a dormire e quindi man mano prevenire l’insonnia. Ne puoi trovare tantissime in giro per il web e su Amazon.

Perché si soffre d’insonnia?

Spesso si soffre d’insonnia a causa di comportamenti inadeguati prima del sonno. Oppure perché si ha altre tipologie di malessere come dolori fisici e anche ansia o depressione. Nel secondo caso, è necessario farsi aiutare da persone competenti per risolvere il disturbo alla base.

Per le cattive abitudini ci si può lavorare, pertanto è possibile migliorare man mano. Se si assume caffè o qualche bevanda eccitante prima di dormire è possibile che si abbiano disturbi del sonno. Anche se si assumono determinati cibi; fritti, forti e pesanti sono la causa di bruciore allo stomaco e di conseguenza non si dorme bene.

Anche l’uso prolungato dello smartphone non fa bene al sonno, perché inibisce i percettori e quindi fa passare il sonno.

Bisogna avere una buona routine per evitare che il sonno passi, arrivati ad una certa ora, ecco cosa potresti fare:

Passeggiata prima di cenare: aiuta dopo il lavoro, a mantenersi attivi.

aiuta dopo il lavoro, a mantenersi attivi. Cena leggera ad un orario adeguato : cerca di mangiare ad un orario adeguato e con cibi leggeri.

: cerca di mangiare ad un orario adeguato e con cibi leggeri. Stacca il telefono: prenditi del tempo per te, scegli un bel film o libro, passa del tempo con la tua famiglia, ma posa il cellulare!

In più puoi aiutarti con una tisana a base di camomilla o valeriana e poi con la coperta ponderata, per dormire sonni tranquilli.