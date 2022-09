Oroscopo domani Branko, 9 settembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco l’oroscopo per domani di Branko, venerdì 9 settembre 2022, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo per domani di Branko, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo domani Branko, 9 settembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo per domani di Branko, rivolte ai primi quattro segni zodiacali.

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo per domani di Branko domani Mercurio in Bilancia potrebbe provocare una serie di rallentamenti che ti faranno innervosire parecchio e freneranno il tuo slancio. Marte in Gemelli ti rende più impaziente e frettoloso. Cerca di non farti prendere da troppa impazienza.

Previsioni astrologiche domani Branko: Toro

Domani potrai approfittare della Luna e di Venere in aspetto favorevole per concentrarti e allargare la tua rete di relazioni. Le prossime 48 ore saranno particolarmente promettenti in amore e nel lavoro, nelle collaborazioni o nei rapporti famigliari. Sarà l’occasione giusta per parlare, discutere, confrontarsi.

Previsioni domani Branko: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Branko domani dovrai contrastare gli effetti negativi di una Luna ostile. Nel corso della giornata ti converrà prestare particolare attenzione alla tua forma fisica, perché potresti accusare dei piccoli fastidi allo stomaco o al fegato. Cerca di riposare un po’ di più.

Oroscopo domani: Cancro

Settembre ti offrirà diverse nuove opportunità di lavoro, ma tu dovrai fare molta attenzione, essere pronto a coglierle. Quel Mercurio in Bilancia a volte potrebbe farti perdere la lucidità, distrarti e attirare la tua attenzione verso la situazione famigliare.