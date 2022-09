Oroscopo domani Paolo Fox, 9 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, venerdì 9 settembre 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 9 settembre: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna non sarà più opposta e tu ritroverai più tranquillità e chiarezza. Con Giove favorevole sarà possibile perfino fare progetti importanti in amore. In questi giorni sono sempre più i Leone che si stanno domandando se stanno percorrendo la strada giusta. Giove ti incoraggia a metterti più in gioco nel lavoro.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani la Luna sarà in opposizione. Nel corso della giornata sarai un po’ sottotono. In questo momento hi un’insolita tendenza all’apatia. In genere tu ami lavorare e sentirti impegnato, importante nella società. In questi giorni, però, stai faticando a riprendere il ritmo normale, dopo le ferie estive. Meglio fare lo stretto necessario e rimandare ogni cosa alla settimana successiva.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani avrai Mercurio nel segno e Marte in buon aspetto. Ti aiuteranno a rigenerarti, dopo un periodo piuttosto complicato. Potrai cominciare nuovi progetti, anche se ti mancherà la forza di più. La presenza di Mercurio nel tuo segno potrebbe portarti qualche guadagno in più o sostenerti con concludere un accordo importante, una trattativa.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani la Luna in Pesci ti restituirà un po’ di serenità in più. Dalle prossime ore avrai modo di recuperare in famiglia e in amore, specie se negli ultimi tempi avrai vissuto dei dissapori, forse legati ai soldi. Sfrutta queste 48 ore per parlare chiaramente, se ci sono malintesi da chiarire.