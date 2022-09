Oroscopo Paolo Fox domani, 9 settembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 9 settembre 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 9 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà in aspetto contrario: ti converrà usare particolare cautela, specie in amore. Marte in opposizione potrebbe farti diventare troppo frenetico: vorresti avere risultati immediati. Non farti prendere dall’ansia della prestazione nel lavoro. Settembre sarà un mese piuttosto apatico per i sentimenti.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani e dopodomani saranno due giornate interessanti. Questo periodo è di passaggio, di preparazione e serve a portarti a un momento decisamente proficuo che inizierà la prossima primavera. Adesso stai seminando in vista di marzo 2023. Ora dovresti regolare alcune situazioni rimaste in sospeso, vedere chiaro in alcuni rapporti. Ogni chiamata o proposta che riceverai adesso sarà una sorta di prova in vista del futuro.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani, anche se la Luna non sarà più nel segno, ti aspetta una buona giornata. Cresce il desiderio di metterti in gioco in situazioni diverse rispetto al passato. Che sia un viaggio, un progetto folle o un sogno rimasto chiuso nel cassetto a lungo. Domenica prossima si preannuncia una giornata intrigante in amore.

Oroscopo domani: Pesci

Domani e sabato la Luna transiterà nel tuo segno. Le prossime ore potranno dare un maggiore sostegno alle tue idee, regalarti una sensazione piacevole, ottimista. Certo, con Venere in opposizione saranno molti i Pesci determinati a mettere alla prova il loro partner. Se in passato ha vissuto problemi d’amore, sarai particolarmente sospettoso. Anche se nel lavoro manca la giusta ispirazione, vai avanti nel lavoro. Il 2023 ti ripagherà di tutto lo sforzo compiuto.