Il caldo è tra i prime responsabili della fermentazione della spazzatura domestica, specialmente degli scarti di cucina, pieni di azoto, che rilasciano ammoniaca, ma anche dello sporco di recipienti non riciclabili o dei pannolini. D’estate, difatti, in genere, la pattumiera emana un fetore intollerabile dovuto alla decomposizione dei residui alimentari.

Puzza di spazzatura in casa? Ecco alcuni trucchetti geniali per eliminarla

Impedire formazione e espansione del cattivo odore, però è possibile. Utilizzare una miscela di acqua e detersivo per i piatti. Se cambiamo il sacchetto spesso e puliamo il bidone continuamente per lavarlo sarà bastante passare dentro di essa una spugna bagnata con del detersivo per i piatti, per poi sciacquare e lasciare asciugare. Dopo tale passaggio, per disinfettare più a fondo, puoi igienizzare l’interno della pattumiera con un pezzo di carta permeabile bagnata di alcol.

Per togliere germi e batteri e rimuovere i cattivi odori dal bidone della spazzatura potete usare anche l’aceto. Muovetevi in questo modo:preparate una miscela formata da 1 bicchiere di aceto bianco, 500 ml di acqua e 3 gocce di tea tree oil, olio essenziale con ottime proprietà igienizzanti. Fatto ciò sarà sufficiente bagnare una spugna nella soluzione, che userete solo per la cura dei secchi dell’immondizia, e, dopo averla spremuta, impiegatela per pulire l’interno del bidone.

Successivamente potete versare nella pattumiera la miscela, lasciarla lavorare per alcuni minuti, infine svuotare il bidone. Infine, come ultimo passaggio, dovrete sciacquarlo e lasciarlo asciugare. Per un’operazione ancora più valida e veloce potete bagnare un pezzo di carta assorbente con un po’ di aceto e muoverlo all’interno del secchio.

Dopodiché, dovrete solamente spruzzare dell’acqua su un altro pezzo di carta per risciacquare la superficie e attendere che si asciughi prima di introdurre un nuovo sacchetto. L’aceto, poi, è un grande rimedio naturale anche per altre faccende domestiche. Ad esempio potete utilizzarlo per bloccare la muffa in casa, combattere il calcare, igienizzare il materasso.

Una buona ed economica alternativa al bicarbonato può essere il sale grosso, utile per assorbire gli odori e l’umidità. Basterà distribuirne un po’ sul fondo del bidone. Questo può essere utilizzato anche per deumidificare la casa e togliere la ruggine. Ecco come trattare la puzza di spazzatura e come farla scomparire in poco tempo.