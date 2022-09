Gli italiani ed il gioco costituiscono un connubio che va avanti da molti anni, ma che è letteralmente “esploso” in quanto a diffusione con i vari strumenti di scommessa basata sui numeri, come le varie tipologie di lotto e Superenalotto. In particolare quest’ultimo strumento è indubbiamente uno dei più amati e giocati dagli italiani pur essendo il concorso a premi basato sulle probabilità, numeri alla mano, più difficile del mondo. Il Superenalotto rappresenta una evoluzione dell’Enalotto, e nel corso degli anni ha subito diverse modifiche che lo hanno reso una delle forme di “gioco” basati sulla fortuna di maggior diffusione, in quanto ambire al “6” risulta essere qualcosa che può effettivamente far “svoltare” la vita.

“Quando ho sentito il valore del 6 al Superenalotto stavo per svenire”

Gestito dalla Sisal, il Superenalotto è stato concepito nel 1997 da Rodolfo Molo, ex presidente SISAL, ed è fondamentalmente una evoluzione del concetto di lotto, ossia tipologia di attività basata sui numeri. Rispetto al “progenitore”, il Superenalotto non prevede più il calcolo simile alla schedina (1X2) ma 6 numeri da scegliere tra 90. L’Enalotto quindi manteneva una struttura simile a quella del Totocalcio, mentre gradualmente il Superenealotto è divenuto “cosa a se”.

Quasi subito sono stati concepiti i concetti di Jolly e SuperStar che dal regolamento modificato nel 2009 non dipendono più dai numeri estratti sulle ruote del Lotto ma da due estrazioni separate.

Nel corso del tempo il numero delle estrazioni è aumentato fino a 3 volte a settimana, precisamente martedì, giovedì e sabato alle ore 20.00. Nei giorni di estrazione puoi giocare fino alle 19.30.

Come ogni concorso di questo tipo, le “mancate” vincite vanno ad aumentare l’importo dell’estrazione successiva.

Ad oggi il jackpot del Superenalotto ha raggiunto l’impressionante cifra di 267.600.000 euro, mentre il “6” , mentre la vincita “pulita” media di questo periodo si aggira intorno ai 107.500.000 euro, una cifra decisamente ragguardevole, per molti considerata eccessiva.