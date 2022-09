Indifferentemente dalla nostra formazione caratteriale, appare piuttosto “normale” percepire e ricevere dei riconoscimenti che possono esseere relativi al nostro operato e alla nostra condizione. Si tratta di qualcosa di naturale, e anche se a tutti piacciono i complimenti, per alcuni il senso di gratificazione è più incisivo che per altri. Questo risulta evidente anche e soprattutto dai profili che più di altri amano essere apprezzati e che farebbero di tutto pur di godere della stima percepibile da quarte di qualcuno, ma quali sono questi segni?

Questi segni amano essere apprezzati, li conosci?

Cancro

Cancro fin da giovanissimo si “barcamena” tra la propria personalità unica e le diverse forme di contesti sociali. Il profilo caratteriale del Cancro lo porta a dover scendere a qualche compromesso, ma è un carattere relativamente fragile e facile da influenzare. Ecco perchè è molto importante fargli complimenti e farli sentire apprezzati.

Leone

Segno accentrativo ed egocentrico da…sempre, Leone ha bisogno di sentire e percepire quanto è bravo e simpatico. La sua capacità produttiva subisce una vera impennata quando questo succede e non accade di rado perchè i nati sotto questo segno sanno come farsi apprezzare.

Acquario

Acquario ha una mente molto florida e creativa ma allo stesso tempo ha bisogno di “conferme” costanti, in quasi ogni situazione. E’ un segno interessante ma instabile, che ha costantemente paura di sbagliare, per questo motivo si considera Acquario come una personalità che è la “peggior nemica di se stessa” in quanto non riesce a relazionarsi in maniera sana con i contesti, soprattutto quelli lavorativi, ed ha bisogno si sentire l’approvazione.