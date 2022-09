L’idea di competitività è spesso quella che ci porta a migliorare la nostra condizione e le nostre capacità umane ma anche pratiche. L’idea di sfida, spesso accompagnata dal senso di combattività è legata a quella della vittoria, perchè naturalmente siamo portati a competere con altri esseri umani, indifferentemente dalla nostra capacità. Se non tutti non raccolgono il “guanto di sfida”, a tutti piace vincere, e generalmente a nessuno piace perdere, ma per alcuni segni questa eventualità è qualcosa di insopportabile. Quali sono i segni zodiacali che odiano perdere più di ogni altra cosa?

Questi segni odiano perdere, sai quali sono?

Gemelli

Non si direbbe ma sono molto competitivi anche perchè amano sentirsi apprezzati. Il loro senso di comptitività è quindi legato alla popolarità e non direttamente relativo ad una soddisfazione personale. Se si trovano a perdere in condizioni sociali evidenti, i Gemelli concepiscono questa eventualità come una sorta di affronto vero e proprio.

Ariete

E’ un segno che non ama perdere e gareggia per primeggiare e non per partecipare. Ariete lo rende evidente e pur non essendo scorretto di natura, farebbe (quasi) ogni cosa per vincere anche solo per avere dalla sua il “brivido” della vittoria.

Leone

Discorso simile per Gemelli, Leone adora essere considerato speciale quando ottiene una vittoria o un successo ma nient’altro, non è la vittoria a renderlo felice ma gli apprezzamenti a giustificare gli sforzi. Leon ama le attenzioni e questo non è una novità, ma la brama di vittorie a volte lo porta ad incaponirsi un po’ troppo.