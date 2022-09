Da veri “animali sociali” quale sicuramente siamo e possiamo considerarci, noi esseri umani siamo quasi ossessionati a tratti dal concetto di accettazione sociale e di popolarità. Gran parte delle classi sociali e degli ambienti come quello scolastico, lavorativo ed in generale, umano. Abbiamo già trattato chi è naturalmente portato per essere popolare, ma anche chi lo è di meno, stavolta è il momento di analizzare qualcosa di diverso, ossia coloro che semplicemente non sono interessati ad essere popolari. Ecco i segni zodiacali che non cercano la popolarità.

Questi sono i segni che non cercano la popolarità. C’è il tuo?

Vergine

Ama la socialità, ma non è apparentemente interessato al concetto di “famoso”. Considera ad esempio la notorietà poco più di una frivolezza, anzi è molto severo nel giudicare chi invece diventa ossessionato dal concetto di popolarità. Vergine ha la propria cerchia di persone che lo amano e lo rispettano, e questo risulta essere più che sufficiente.

Capricorno

Capricorno viene considerato un discreto manipolatore, e in effetti è così, ma non necessariamente deve essere interpretato negativamente. Capricorno infatti è un segno influente che non ha bisogno di un concetto così “finto” come la popolarità. Non vuole essere accettato da tutti, non ne ha bisogno.

Cancro

Cancro è un discreto amantee del gossip di ogni tipo, è un profilo curioso ed interessato a tutto. Anche se questo potrebbe farlo sembrare come uno alla ricerca della popolarità, è invece molto schivo, quasi timido e potrebbe imbarazzarsi anche a sentire la sua stessa voce registrata. L’idea di essere popolare non fa per lui.