Questi trucchi ti aiutano ad accettare le critiche degli altri: ecco come fare

Le persone giudicano e giudicheranno sempre, dobbiamo lavorare affinché queste critiche non ci facciano del male. Ecco i trucchi che ti aiutano ad accettare le critiche degli altri.

Purtroppo tutti hanno il vizio di giudicare, ma spesso la persona giudicata ne risente e non sa come accettare queste critiche oppure evitarle. Si sente oppresso dal parere altrui, si fa condizionare e non fa altro che diminuire la sua autostima. Purtroppo bisogna avere un carattere forte per farsi scivolare addosso ciò che dicono gli altri, altrimenti si resta condizionati e spesso questi pareri portano tristezza e dubbi sulla propria persona.

Ecco allora dei semplici trucchi per credere più in se stessi e accettare le critiche.

Come accettare le critiche: i trucchi

Evita di sentirti insicuro e cerca di accettare le critiche

Le critiche spesso sono amplificate dalle insicurezze personali. Purtroppo è facile farsi buttare giù. Ma con concentrazione e determinazione devi sempre cercare di evitare di farti toccare dall’interno.

Inoltre non sempre le persone vogliono indicare che state sbagliando per umiliarvi, accade spesso che vogliono veramente consigliarvi per il vostro bene. Cercate di tener conto solo delle critiche costruttive.

Capisci chi ti critica perché lo fa

C’è chi vuole darti un consiglio, ma per gli altri, criticare è l’unico modo per sentirsi bene con se stessi. Di conseguenza, può essere molto difficile resistere agli attacchi continui di queste persone senza farvi buttare giù, ma ci riuscirete. Se questa persona è vicina a voi, dovete comunque cercare un metodo per parlarci e fargli capire che così non va.

Ad esempio, se è il vostro partner a farlo, vedete questo suo lato come derivante dalle sue debolezze. Questo vi permetterà non solo di proteggere la vostra autostima, ma anche di aiutare il vostro partner a rendersi conto del suo bisogno di sentirsi sempre superiore e quindi se necessario, andare in terapia di coppia.

Quanto c’è di vero nelle critiche?

Cosa c’è di vero nelle critiche che vi rivolgono?

Invece di reagire arrabbiandovi e rimanere allibiti per ciò che vi dicono, cercate di capire se sia vero o meno. Poi cercate di scremare la critica; mi serve? cerco di migliorare. E’ inutile, non la seguirò. Accettare le critiche è il primo passo per capire quali seguire e quali no.

Cogli le critiche costruttive

Cerca di capire se nelle critiche c’è del vero e chi agisce lo fa per consigliarti. Nelle critiche costruttive, ci si focalizza sui comportamenti che possono essere modificati al fine di migliorare. In qualsiasi relazione, se le critiche da costruttive diventano distruttive, c’è qualcosa che non va e bisogna parlarne oppure chiudere immediatamente.